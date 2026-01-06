Oglas

Obilna kiša

Nevrijeme pogodilo Dubrovnik: Potopljen gliser, odroni na magistrali

author
N1 Info
|
06. sij. 2026. 15:55
Dubrovnik
Grgo Jelavic/PIXSELL

Obilna kiša pogodila je dubrovačko područje, a nevrijeme ostavlja posljedice na prometnicama, ali i na moru.

Građani tako javljaju Dubrovačkom dnevniku da na magistrali ima manjih odrona, kao i da je na lapadskim semaforima šljunak po cesti.

Obilna kiša potopila je i gliser koji je bio na vezu uz šetnicu od Orsana do Mandrača, dug čak osam metara. Kako doznaje Dubrovački dnevnik, čeka se prestanak kiše za izvlačenje iz mora. Dio barki bez tendi je pun vode i prijeti im mogućnost potapanja. 

Ispred prostorija Ronilačkog kluba Dubrovnik jedan dio pontona se odvojio od platforme i pluta u uvalici ispred kluba. 

Uslijed obilne kiše zamućeno je i izvorište Palata, a voda se na području Vrbice, Štikovice te Malog i Velikog Zatona ne preporučuje za piće. Vodu je prije uporabe potrebno pustiti da se istaloži pa tekućinu iznad taloga prokuhati - izvijestili su iz Vodovoda Dubrovnik.

