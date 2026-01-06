Nevrijeme pogodilo Dubrovnik: Potopljen gliser, odroni na magistrali

Uslijed obilne kiše zamućeno je i izvorište Palata, a voda se na području Vrbice, Štikovice te Malog i Velikog Zatona ne preporučuje za piće. Vodu je prije uporabe potrebno pustiti da se istaloži pa tekućinu iznad taloga prokuhati - izvijestili su iz Vodovoda Dubrovnik.