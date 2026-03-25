Nova vlast nastavila praksu. Lani je potrošila 400.000 eura na odvjetnike, iako Rijeka ima – 86 pravnika
Budući da se na zadnjim lokalnim izborima promijenila vlast, pitanje je razmišlja li nova riječka izvršna vlast o prekidu suradnje s pojedinim odvjetničkim uredima
Grad Rijeka je u 2025. godini na vanjske odvjetničke usluge potrošio preko 400.000 eura čime je nastavljena praksa prijašnjih gradskih vlasti da se angažiraju vanjski odvjetnički uredi, piše Novi list.
Pritom, ugovori o zastupanju sklopljeni bez postupka javne nabave budući da je takva mogućnost dopuštena člankom 30. Zakona o javnoj nabavi kojim je propisano da se Zakon ne primjenjuje na ugovore o javnoj nabavi za usluge pravnog zastupanja stranaka od strane odvjetnika u arbitraži ili mirenju u državi članici, trećoj zemlji ili pred međunarodnom instancijom arbitraže ili mirenja, postupku pred sudovima, tribunalima ili tijelima javne vlasti u državi članici ili trećoj zemlji, ili pred međunarodnim sudovima, tribunalima ili institucijama.
Pravno savjetovanje
Kako je svojevremeno objasnio tadašnji gradonačelnik Marko Filipović, tadašnjem oporbenom gradskom vijećniku, a današnjem zamjeniku gradonačelnice Aleksandru Saši Milakoviću, Zakon se ne primjenjuje na ugovore o javnoj nabavi za usluge pravnog savjetovanja koje odvjetnik pruža tijekom pripreme bilo kojeg od navedenih postupaka ili ako postoji konkretna naznaka i velika vjerojatnost da će pravna stvar na koju se savjet odnosi postati predmet takvih postupaka.
Kada je riječ o vrijednosti ugovora između Grada Rijeke i odvjetničkih ureda, u 2025. godini odvjetničkom uredu Vukić i partneri isplaćeno je oko 26.000 eura, Zajedničkom odvjetničkom uredu Danijela Kovačić i Jasenka Perković 136.846 eura, Odvjetničkom društvu Knežević i partneri 91.520 eura, Odvjetničkom društvu Vuksanović i partneri 875 eura, odvjetniku Marku Žuniću 16.148 eura, Odvjetničkom uredu Španović Dejan 128.118 eua te odvjetniku Florijanu Matiću 10.094 eura.
Slučaj Sortirnica
"Grad Rijeka kontinuirano prati i valorizira sve oblike suradnje, pa tako i one s odvjetničkim uredima, vodeći računa o učinkovitosti, kvaliteti pruženih usluga i potrebama pojedinih upravnih odjela, uz poštivanje svih ugovornih obveza i zakonskih procedura. U ovom trenutku nisu u planu raskidi suradnji već se po isteku ugovora donose odluke o daljnjim angažmanima", pojasnili su u Gradu Rijeci.
Angažman vanjskih odvjetničkih ureda aktualizirala je nesretna priča sa Sortirnicom za koju je stigao zahtjev o povratu četiri milijuna eura europskih sredstava, a zbog pravomoćnih presuda protiv dvoje osuđenih aktera ove afere.
Gradonačelnica Iva Rinčić tada je pojasnila da je angažiran odvjetnički ured Barić kako bi se osporila odluka Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Novi list pitao je po kojem kriteriju je odvjetnički ured Barić izabran za zastupanje Grada Rijeke kada je riječ o slučaju Sortirnica, na koji način su regulirani poslovni odnos i plaćanje.
"Grad Rijeka od 17. veljače 2026. godine ima sklopljen dvogodišnji Ugovor o pružanju odvjetničkih usluga s Odvjetničkim društvom Barić i Miletić d.o.o. u iznosu od 3.000 eura mjesečno s PDV-om.
Navedeni ugovor se odnosi na davanje pravnih mišljenja i zastupanje Grada u parničnim, ovršnim, stečajnim, izvanparničnim postupcima (ne odnose se na pravne poslove koji proizlaze iz zakupnih i stambenih odnosa, imovinsko-pravnu pripremu zemljišta te postupak ishođenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja) za potrebe Upravnog odjela za financije (u odnosu na stečajne postupke), Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo, Upravnog odjela za zdravstvo socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte, Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport i mlade i Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu. Prema zadnjem izvješću broj predmeta je 119", naveli su u Gradu Rijeci.
Naknada štete
Grad Rijeka poslovno surađuje i to godinama s nizom odvjetničkih ureda. S Odvjetničkim društvom Knežević i partneri j.t.d. Grad Rijeka ima sklopljen ugovor za potrebe Upravnog odjela za gradsku imovinu čiji predmet su usluge zastupanja Grada Rijeke pred sudovima i drugim državnim i javnim tijelima u postupcima koji proizlaze iz nadležnosti Upravnog odjela za gradsku imovinu i to posebno iz stambenih odnosa i stanovanja, zakupa poslovnih prostora, zakupa zemljišta, imovinsko-pravnih odnosa, postupaka povezivanja zemljišnih knjiga, pojedinačnih ispravnih postupaka, postupcima radi naknade štete, postupcima utvrđivanja vlasništva i drugih stvarnih prava, upravnim postupcima, upravnim sporovima, postupcima pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske te po potrebi u drugim postupcima.
"Trenutno je aktivno oko 430 predmeta. Ugovor je sklopljen za razdoblje od 1. travnja 2024. godine do 31. ožujka 2026. godine", pojasnili su u Gradu Rijeci.
Za Zajednički odvjetnički ured Danijela Kovačić i Jasenka Perković iz Rijeke ugovor je sklopljen 1. travnja 2025. godine na rok do 31. ožujka 2026. godine. Ured zastupa Grad Rijeku u predmetima vezanim uz stambene odnose i stanovanje, imovinsko-pravne odnose, upravne postupke, zemljišnoknjižne postupke i drugo u oko 300 predmeta.
S odvjetnikom Dejanom Španovićem iz Zagreba sklopljen je 16. lipnja 2021. godine Ugovor o nalogu na rok do ispunjenja naloga. Temeljem sklopljenog Ugovora odvjetnik vodi postupak pred HAKOM-om i postupak pred Trgovačkim sudom.
"Naime, rješenjem HAKOM-a je utvrđena obveza HT-a da plaća Gradu Rijeci godišnju naknadu za pravo puta u iznosu od 180.634 eura. Odvjetnik je 2022. godine podnio Trgovačkom sudu u Zagrebu tužbu radi isplate tražbine stečene bez osnove za razdoblje od 2017. do 2022. godine, što čini ukupan iznos od 986.311 eura. Trošak odvjetnika utvrđuje se sukladno Tarifi o nagrada i naknadi troškova za rad odvjetnika", pojašnjavaju u Gradu Rijeci.
Ugovor s Odvjetničkim društvom Vukić i partneri d.o.o. sklopljen je radi davanja pravnih mišljenja i savjeta s prijedlozima rješenja u svezi vođenja parničnih, ovršnih i upravnih postupaka te postupaka pred Ustavnim sudom i upravnim sudovima Republike Hrvatske, zastupanje u radnim sporovima, sporovima radi naknade štete, zastupanje u kaznenim i prekršajnim postupcima. Ugovor ističe 31. prosinca 2026. godine, a broj predmeta je 76.
Otplata stanova
S odvjetnikom Markom Žunićem sklopljen je ugovor radi pružanja odvjetničkih usluga pravnog savjetovanja i zastupanja u postupcima kod prisilne naplate komunalnog doprinosa za potrebe Odsjeka za plan, razvoj i gradnju infrastrukture i promet i komunalne naknade za potrebe Odsjeka za zajedničku komunalnu djelatnost.
Ugovor se sklapa za svaku godinu, a s obzirom na kontinuiranu potrebu pružanja predmetnih usluga te na kontinuitet u pogledu rješavanja predmeta na zastupanju. S tim da je broj aktivnih predmeta 45.
S odvjetnikom Florijanom Matićem sklopljen je ugovor radi pružanja Odvjetničkih usluga pravnog savjetovanja i zastupanja kod imovinsko-pravne pripreme zemljišta i postupaka izvlaštenja za nerazvrstanu cestu NC521500 (Ž5025) na dionici od čvora Rujevica do administrativnih granica Grada Rijeke. Ugovor se odnosi na 2026. godinu, a isti odvjetnik za iste je usluge bio angažiran u 2025. godini i ima 10 aktivnih predmeta.
U prošloj godini Grad Rijeka surađivao je s odvjetnicima i temeljem sljedećih ugovora: Grad Rijeka je, za potrebe zastupanja u predmetima iz djelokruga Upravnog odjela za financije u svrhu naplate potraživanja s osnova obročne otplate cijene stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, imao zaključen Ugovor o pružanju odvjetničkih usluga sa Zajedničkim odvjetničkim uredom Danijele Kovačić i Jasenke Perković iz Rijeke.
Radilo se u pravilu o vođenju parničnih postupaka temeljem hipotekarnih tužbi te, podredno, ovršnih postupaka protiv dužnika kod kojih nije bilo moguće naplatiti predmetnu tražbinu na drugi način. Tijekom 2025. godine prosječno je u radu bilo 86 predmeta. Ugovor je bio zaključen na određeno vrijeme i istekao je s 28. veljače 2026. godine.
Strani vozači
S odvjetničkim društvom Vuksanović i partneri Ugovor je tijekom 2025. godine bio sklopljen za obavljanje odvjetničkih usluga zastupanja pred nadležnim tijelima u ovršnom postupku pokrenutom radi ispražnjenja i predaje prostora u posjed Gradu, odnosno pokretanja, provedbe i okončanja navedenog postupka.
Radilo se o jednom postupku i ugovor je potpunosti konzumiran. S odvjetnicima Markom Kuzmanovićem i Shain Lou Pacheco Vinkovićem sklopljen je Ugovor o pružanju pravne pomoći – pružanje pravne pomoći u utvrđivanju identiteta vlasnika, odnosno vozača vozila stranih registarskih oznaka kojima su počinjeni prometni prekršaji, a koji su u nadležnosti Grada Rijeke, te zastupanja u postupcima naplate potraživanja Grada Rijeke s osnove evidentiranih kazni za prometne prekršaje na području Grada Rijeke.
Ugovor je bez naknade na godišnjoj razini, odnosno Grad Rijeka nije u obvezi snositi naknadu za obavljanje navedenih poslova odvjetnika, kao niti za nastale materijalne troškove, već će se naknada i troškovi naplaćuju iz sredstava naplaćenih od utvrđenih vlasnika odnosno vozača vozila stranih registarskih oznaka kojima su počinjeni prometni prekršaji.
U gradskoj upravi zaposleno 86 diplomiranih pravnika
Potpuno je legitimno pitanje zbog čega Grad Rijeka uopće surađuje s odvjetničkim uredima i nema li u gradskoj upravi dovoljno pravnika koji bi mogli odraditi taj posao.
"Grad Rijeka, kao i druge jedinice lokalne samouprave, za dio pravnih poslova angažira odvjetničke urede prvenstveno zbog opsega i specifičnosti poslova koji nadilaze kapacitete gradske uprave.
U gradskoj upravi zaposleno je ukupno 86 diplomiranih pravnika, no važno je naglasiti da oni ne rade svi isključivo na pravnim poslovima. Od toga, njih 15 ima položen pravosudni ispit, što je u većini slučajeva nužan preduvjet za zastupanje u sudskim postupcima.
S obzirom na broj i kompleksnost predmeta u kojima Grad sudjeluje – osobito onih koji zahtijevaju specijalizirana pravna znanja ili kontinuirano zastupanje pred sudovima – angažman odvjetničkih ureda predstavlja uobičajenu i nužnu praksu kako bi se osigurala pravovremena, stručna i kvalitetna pravna zaštita interesa Grada", pojasnili su u riječkoj gradskoj upravi.
