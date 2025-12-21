Oglas

DORH

Novi detalji ubojstva kod ribnjaka u Međimurju. Smaknuo bratića pucnjem u zatiljak

N1 Info , Hina
21. pro. 2025. 18:56
DORH
N1/Ana Raić

Nakon što je Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) u Varaždinu provelo dokazne radnje i ispitalo 28-godišnjaka osumnjičenom za ubojstvo u srpnju u Maloj Subotici, sudac istrage odredio mu je istražni zatvor, izvijestio je u nedjelju ŽDO.

Razlozi za istražni zatvor su opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke i  opasnost od ponavljanja kaznenog djela.

Osnovano se sumnja da je 28-godišnjak 8. srpnja 2025., na području Male Subotice, u Međumurskoj županiji, u cilju da ga usmrti, ispalio jedan hitac iz pištolja u zatiljak 33-godišnjaka, nanijevši mu ozljede uslijed kojih je preminuo na mjestu događaja.

Također se osnovano sumnja da je osumnjičenik u određenom vremenskom razdoblju držao ručno izrađen prigušivač pucnja za dugo vatreno oružje i komad streljiva, čije posjedovanje je građanima zabranjeno, naveli su iz Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu.

Zato je ŽDO predložio sucu istrage Županijskog suda u Varaždinu određivanje istražnog zatvora protiv 28-godišnjeg osumnjičenika, a sudac je prihvatio prijedlog Tužiteljstva te je osumnjičeniku određen istražni zatvor.

DORH Istražni zatvor Nedozvoljeno posjedovanje oružja Ubojstvo Vatreno oružje

