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Danijel Kukoč za N1

Novi šef splitskog SDP-a: Jedan dio naše organizacije, osim vlasti, izgubio je i obraz

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N1 Info
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28. kol. 2026. 09:42
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Danijel Kukoč, novi predsjednik splitskog SDP-a, dao je za N1 prvi TV intervju otkako je preuzeo tu funkciju. U Novom danu kod Nine Kljenak govorio je o stanju u splitskoj organizaciji stranke, problemima s kojima se suočava grad te ocijenio dosadašnji rad gradonačelnika Tomislava Šute. Otkrio je i što se, prema njegovu mišljenju, mora promijeniti kako bi SDP ponovno zadobio povjerenje splitskih birača.

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"Nije tajna da mi posljednjih desetak godina u splitskoj organizaciji imamo određenih problema. Došlo je do međusobnih sukoba, rasipanja i pasivizacije članstva. Jedan dio naše organizacije, pored vlasti, izgubio je i obraz. Na nama je da u narednom razdoblju prvo unutar sebe vratimo povjerenje, a onda i povjerenje naših simpatizera i birača", rekao je Kukoč na početku razgovora.

Osvrnuo se i na najveće probleme Splita za koje, smatra, aktualna gradska vlast ne nudi odgovarajuća rješenja.

"Prvo i osnovno, grad Split posljednjih 30 godina gubi stanovništvo. Došlo je do raseljavanja stanovnika u okolne općine i manje gradove. Također, posljednjih desetak godina, uz iseljavanje, dogodio se i masovni turizam koji je jednim dijelom istjerao ljude iz samog centra grada, a s druge strane drastično povisio cijene stanova u Splitu. To je jedan od velikih problema", rekao je Kukoč.

Odgovorio je i na pitanje kako bi ocijenio dosadašnji rad aktualnog splitskog gradonačelnika Tomislava Šute.

"Općenito, problem svih gradonačelnika Splita u posljednjih 20 godina jest to što završavaju projekte koje je pripremio prethodni gradonačelnik, a onda se svađaju oko toga čiji su to projekti. Tako radi i Šuta", rekao je Kukoč te dodao:

"Gradu Splitu, a time i gradonačelniku, nedostaje vizija razvoja – od čega će Split živjeti i kako će se razvijati u narednih 10, 20 ili 30 godina."

Govoreći o tome što SDP mora promijeniti kako bi ponovno zadobio povjerenje birača u Splitu, Kukoč je istaknuo potrebu za otvaranjem stranke prema partnerima, ali i drugim političkim i društvenim akterima.

"SDP se mora otvoriti. Ne može biti zatvorena, heterogena skupina pojedinaca koji raspravljaju unutar sebe. Moramo se otvoriti prema našim sadašnjim koalicijskim partnerima, ali i puno šire kako bismo stvorili platformu koja će u Splitu donijeti promjene", zaključio je Kukoč.

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danijel kukoč sdp split

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