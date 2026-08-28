Novi šef splitskog SDP-a: Jedan dio naše organizacije, osim vlasti, izgubio je i obraz

"Nije tajna da mi posljednjih desetak godina u splitskoj organizaciji imamo određenih problema. Došlo je do međusobnih sukoba, rasipanja i pasivizacije članstva. Jedan dio naše organizacije, pored vlasti, izgubio je i obraz. Na nama je da u narednom razdoblju prvo unutar sebe vratimo povjerenje, a onda i povjerenje naših simpatizera i birača", rekao je Kukoč na početku razgovora.