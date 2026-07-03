Novi sindikat najavio dolazak u Vladu

Podsjetili su, međutim, da je Vlada u međuvremenu napravila iznimke u slučajevima tvrtki Dalmacijavino i Dalma, obrazlažući to činjenicom da je u tim tvrtkama još u tijeku stečajni postupak. "Da nije tragično bilo bi smiješno", poručio je Iveković, ocjenjujući da mogućnost obeštećenja radnika prevarenih prije 25 do 30 godina Vlada veže uz to je li stečaj u pojedinoj tvrtki dovršen.