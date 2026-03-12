Oglas

Novost za vozače: Zagrepčani dobivaju aplikaciju i portal

Hina
12. ožu. 2026. 11:12
Grad Zagreb je pokrenuo postupak javne nabave vrijedan 3 milijuna eura bez PDV-a za izradu Prometnog portala, jedinstvene digitalne platforme za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka o stanju u prometu na području grada, izvijestili su u četvrtak.

Planirano vrijeme provedbe projekta je devet mjeseci, što znači da će građani od iduće godine prvi put putem internetske stranice ili aplikacije moći pratiti informacije o stanju u prometu, prijavljivati prometne probleme te koristiti različite e-usluge povezane s prometom, navodi se u priopćenju. 

Moći će također u stvarnom vremenu pratiti promet na ključnim raskrižjima putem video prijenosa ili na jednom mjestu dobiti informacije o privremenoj regulaciji prometa, kako za vozila javnog prijevoza, tako i za osobna vozila.

Osim građanima, portal će biti namijenjen i gradskim službenicima i nadležnim institucijama  te omogućiti detaljnije analize i bolje razumijevanje prometnih tokova u Zagrebu.

Za pravodobno informiranje vozača planirana je i instalacija promjenjivih prometnih znakova na 16 lokacija u gradu, koji će u stvarnom vremenu prikazivati informacije o stanju u prometu i time vozačima omogućiti pravodobne reakcije bez korištenja mobilnih uređaja tijekom vožnje.

"Portal će objediniti podatke iz različitih izvora i pružiti cjelovit uvid u stanje prometa u stvarnom vremenu", ističe gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević

