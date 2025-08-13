Od sutra se ukida zona zaštite zbog afričke svinjske kuge u ovoj županiji

Sutra, 14. kolovoza, na snagu stupa rješenje kojim se ukida zona zaštite i zona nadziranja u Vukovarsko-srijemskoj županiji, uspostavljene zbog izbijanja afričke svinjske kuge (ASK) na područjima općina Gradište i Štitar, grada Otoka te naselja Komletinci, izvijestilo je u srijedu resorno ministarstvo.
Ukidanje zone zaštite i zone nadziranja uslijedilo je nakon proteka od 30 dana od zadnjeg izbijanja u navedenim zonama i povoljne epidemiološke situacije po pitanju afričke svinjske kuge te temeljem izvješća Državnog inspektorata o provedenim mjerama i aktivnostima u svrhu suzbijanja ove bolesti, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.
Ipak, iz Ministarstva podsjećaju da se po ukidanju zona zaštite i nadziranja i dalje primjenjuju kontrole i mjere propisane za zonu ograničenja III, definirane Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje ASK-a u Republici Hrvatskoj.
Veterinarske i nadzorne službe nastavljaju s praćenjem situacije te apeliraju na sve uzgajivače svinja i dionike u lancu proizvodnje da se i dalje pridržavaju svih biosigurnosnih i drugih propisanih mjera, napisali su iz Ministarstva.
