Od sutra se ukida zona zaštite zbog afričke svinjske kuge u ovoj županiji

Ukidanje zone zaštite i zone nadziranja uslijedilo je nakon proteka od 30 dana od zadnjeg izbijanja u navedenim zonama i povoljne epidemiološke situacije po pitanju afričke svinjske kuge te temeljem izvješća Državnog inspektorata o provedenim mjerama i aktivnostima u svrhu suzbijanja ove bolesti, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

