Maja Sever
"Većini je san slobodna Hrvatska u kojoj će glumica Aras i novinarka Melita moći pisati, glumiti..."
U Novom danu kod Hrvoja Krešića gostovala je Maja Sever, predsjednica Europske federacije novinara, gdje je komentirala incident na festivalu u Benkovcu, kada je napadnuta novinarka Melita Vrsaljko.
Oglas
Podsjećamo, u petak je otkazana predstava Trupe OvoOno naziva "Ubu ovo ono" koja je trebala biti održana u sklopu festivala "Nosi se Benkovac". Do otkazivanja predstave došlo je nakon pobune skupine branitelja koji su pritom nasrnuli na Melitu Vrsaljko. Okupljeni muškarci su je vrijeđali, a jedan ju je i udario u ruku.
Maja Sever, predsjednica Europske novinarske federacije, danas je u Novom danu podsjetila da je Vrsaljko napadnuta i prije godinu dana:
"Htjela bih podijeliti s gledateljima šokantan događaj preko kojeg se lagano prelazi. Žena ju je gušila i stiskala uz zid, žena ju je gušila u njenom domu: policija je to prijavila kao remećenje javnog reda i mira. I dan danas nije podignuta optužnica i ona je zapravo bila cilj napada, direktno ona, imenom i prezimenom, zbog toga što se ne boji, zbog toga što upozorava na nelegalno odlaganje otpada u Nadinu."
Vrsaljko je napadnuta u Benkovcu, nastavlja Sever, "upravo zato što radi novinarski posao, upravo zbog toga što ih se ne boji, ona je crvena krpa, ona je meta."
"Jesu li se za ovo branitelji borili?"
Zapitala se jesu li se branitelji borili za zemlju u kojoj će se zabranjivati predstava djece koja su, napominje, vjerojatno iste dobi kao i djeca branitelja koji su se borili za slobodu.
"Jeste li se za to borili, da 30 godina nakon Domovinskog rata Hrvatska bude zemlja u kojoj će se prijetiti ženama koje su rođene nakon rata i bave se novinarstvom?"
"Iz Jugoslavije smo željeli izaći da bi svatko imao pravo govoriti, nastupati, igrati predstave... Pitala bih sve te ljude koji su branili zemlju, da i oni izađu i da kažu za što su se borili."
"Većini nas je san jedna slobodna Hrvatska u kojoj će glumica Aras i novinarka Melita moći pisati, glumiti, održavati festivale. I mislim da je to glavna poruka zbog čega se benkovački festival nastavlja. Hrvatska mora biti zemlja u kojoj će biti slobodno biti odigrati predstavu na otvaranju festivala Nosi se u Benkovcu."
Policija nije osigurala uvjete
Sever je komentirala i izostanak reakcije policije, naglasivši kako je Vrsaljko opkoljena i vrijeđana pred očima policije, da ih je zazivala za sigurnost koju nije dobila. Dodaje i kako policija nije osigurala da se jedan "uredno prijavljen festival održi, nisu osigurali uvjete koji bi spriječili ovakav incident. Što dalje? Što će biti sutra", govori naša sugovornica.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas