"Htjela bih podijeliti s gledateljima šokantan događaj preko kojeg se lagano prelazi. Žena ju je gušila i stiskala uz zid, žena ju je gušila u njenom domu: policija je to prijavila kao remećenje javnog reda i mira. I dan danas nije podignuta optužnica i ona je zapravo bila cilj napada, direktno ona, imenom i prezimenom, zbog toga što se ne boji, zbog toga što upozorava na nelegalno odlaganje otpada u Nadinu."