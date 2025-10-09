Oporba napustila sjednicu splitskog Gradskog vijeća, evo i zašto

"Razlog njihovog odsustva s nastavka sjednice je bilo izbjegavanje sljedeće točke dnevnog reda u kojoj je direktor tvrtke Žnjan d.o.o Marijan Ciprijan izvijestio o nezakonitom poslovanju te tvrtke dok je gradonačelnik bio Ivica Puljak," kazao je Gojak.

VIjećnica Hrvatske građanske stranke Lidija Bekavac je rekla kako je Ciprijan "optužio Ivicu Puljka da je on dok je bio gradonačelnik i u Skupštini te tvrtke sudjelovao u javnoj nabavi što je protuzakonito."