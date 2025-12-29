Opskrba strujom normalizirana na području Varaždinske županije

"Od Badnjaka je prestanak električne energije bio na našem dalekovodu prema Prigorcu i prema vrhu Ivanščice. To je nepristupačan teren, dijelom kroz šumu, i tamo su se srušila stabla”, pojasnio je Đula te naveo kako su bez struje bili Ulica Rudolfa Rajtera u Ivancu te naselja Prigorec, Vitešinec i Ivanečka Željeznica.