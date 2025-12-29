Opskrba strujom normalizirana na području Varaždinske županije

Opskrba električnom energijom na području Varaždinske županije u subotu je stabilizirana i nema većih prekida, a stanovnici tek povremeno javljaju da je ponegdje palo stablo na električne vodove, izjavio je u ponedjeljak za Hinu direktor HEP ODS Elektra Varaždin Zdenko Đula, nakon višednevnih kvarova uzrokovanih obilnim snijegom.
Zdenko Đula rekao je kako su svi dalekovodi ponovno uključeni u subotu ujutro te da su do tada sanirani svi prijavljeni kvarovi na mreži.
"Svi koji su imali prijavljen neki kvar popravljeni su još u subotu. Jučer je bilo mirno, tu i tamo ljudi javljaju da je neko stablo na žicama” rekao je Đula.
Najveći problemi u opskrbi električnom energijom zabilježeni su na ivanečkom području, gdje su zbog snijega i rušenja stabala na nepristupačnim, šumskim dijelovima trase dalekovoda pojedina naselja bez struje bila i nekoliko dana.
"Od Badnjaka je prestanak električne energije bio na našem dalekovodu prema Prigorcu i prema vrhu Ivanščice. To je nepristupačan teren, dijelom kroz šumu, i tamo su se srušila stabla”, pojasnio je Đula te naveo kako su bez struje bili Ulica Rudolfa Rajtera u Ivancu te naselja Prigorec, Vitešinec i Ivanečka Željeznica.
"Dobivali su povremeno struju. Od Badnjaka do Božića do jedan sat nisu imali struje, onda je opet nestalo oko pet sati na Božić, a tek smo u subotu ujutro uključili dalekovod za Ivanečku Željeznicu od Prigorca. Prigorec je od petka navečer, od Štefanja, imao struju”, rekao je.
Dodao je kako su ekipe HEP-a bile na terenu tijekom cijelog blagdanskog razdoblja, uključujući Božić, Štefanje i subotu, te su u sanaciji sudjelovale i ekipe iz Elektre Čakovec, Koprivnica i Bjelovar.
Zbog obilnog snijega i srušenih stabala, kvarovi su zabilježeni i na širem području Varaždinske županije, a sanacija elektroenergetske mreže odvijala se i na području Lepoglave, Bednje, Klenovnika i Donje Voće, dok su vatrogasci paralelno uklanjali stabla s prometnica.
Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, u razdoblju od srijede 24. prosinca do nedjelje 28. prosinca na području Varaždinske županije vatrogasci su imali ukupno 199 intervencija koje su se najvećim dijelom odnosile na uklanjanje stabala i grana s prometnica.
