'Mogli bismo zažaliti'
Orešković jedina glasala protiv DP-ove Rezolucije: "Pod krinkom zaštite Hrvata šalju se opasne poruke"
Saborska zastupnica Dalija Orešković poručila je da je protiv Rezolucije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini jer smatra da dokument, uz zaštitu političkih prava Hrvata, šalje i poruke koje bi mogle štetiti Hrvatskoj.
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Hrvatski sabor u srijedu je, posljednjeg dana proljetnog zasjedanja, izglasao Rezoluciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret. Šef DP-a Ivan Penava istaknuo je da Hrvatska time šalje poruku kako neće nijemo promatrati preglasavanje Hrvata u susjednoj državi.
Za usvajanje rezolucije glasala su 83 zastupnika, troje ih je bilo suzdržano, a jedan protiv. Lijeva oporba nije sudjelovala u glasovanju.
Protiv prijedloga bila je Dalija Orešković (DOSiP), dok su suzdržani bili dvoje zastupnika SDSS-a i predstavnik bošnjačke manjine Armin Hodžić. Rezoluciju su, uz zastupnike vladajuće većine, podržali i nezavisni zastupnici Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić, zastupnici Mosta te Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjever.
Orešković je svoju odluku obrazložila u objavi na Facebooku, koju prenosimo u cijelosti.
'Reference koje neće ojačati položaj Hrvata u BiH'
"Usvajanjem Rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, Hrvatski sabor kreće putem kojim ga Domovinski pokret vodi. Najmanje što mogu učiniti jest glasati protiv. Zaštita političkih prava Hrvata u BiH je cilj oko kojeg ne bi trebalo biti prijepora. No ovaj naoko bezazleni dokument šalje i političke poruke zbog kojih bi kasnije mogli zažaliti.
Kada se u službenom aktu Hrvatskog sabora kao političko i povijesno uporište ističu Herceg-Bosna i ratne zasluge HVO-a, zanemaruje se činjenica da ti pojmovi, nose i sasvim druga značenja. Za mnoge su oni neraskidivo povezani s ratom, presudama za ratne zločine i politikama koje su doživljene kao teritorijalne pretenzije prema Bosni i Hercegovini.
Takve reference neće ojačati položaj Hrvata u BiH. Naprotiv, mogu produbiti nepovjerenje, otežati dijalog i Hrvatskoj nanijeti političku štetu koju će poslije biti teško ispraviti. Zato ću glasati protiv.
Ne zato što sam protiv Hrvata u BiH, nego zato što sam protiv politike koja pod krinkom zaštite njihovih prava u službene dokumente ugrađuje retoriku Domovinskog pokreta, a s time i njihov povijesni revizionizam i simpatiziranje vođa i simbola NDH.
'Ova rezolucija znači da nam kolo vode oni koji su u neka pristojnija vremena bili na marginama'
Paradoks je i to što su među najglasnijim zagovornicima političke jednakopravnosti Hrvata u BiH, oni koji su porijeklom iz BiH, a u Hrvatskoj su postali dio političke, akademske, poslovne i sportske elite, pa o jednakopravnosti govore iz udobnosti i sigurnosti privilegija koje su u Hrvatskoj stekli. Političku cijenu njihovih poruka neće plaćati oni, nego Hrvati koji žive u BiH.
Pozivanje na Herceg Bosnu i ratnu simboliku Hrvate u BiH neće učiniti ravnopravnijima, nego će ih dodatno udaljiti od mogućnosti dogovora sa svojim sunarodnjacima i drugim građanima BiH, a za Hrvatsku ova Rezolucija znači da nam kolo vode oni koji su u neka pristojnija vremena bili na marginama, prepoznati kao huškači, kao oni čija je ideologija suprotna temeljnim vrijednostima Ustava RH", objavila je Orešković na Fejsu.
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