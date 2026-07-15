Orešković jedina glasala protiv DP-ove Rezolucije: "Pod krinkom zaštite Hrvata šalju se opasne poruke"

Pozivanje na Herceg Bosnu i ratnu simboliku Hrvate u BiH neće učiniti ravnopravnijima, nego će ih dodatno udaljiti od mogućnosti dogovora sa svojim sunarodnjacima i drugim građanima BiH, a za Hrvatsku ova Rezolucija znači da nam kolo vode oni koji su u neka pristojnija vremena bili na marginama, prepoznati kao huškači, kao oni čija je ideologija suprotna temeljnim vrijednostima Ustava RH", objavila je Orešković na Fejsu.