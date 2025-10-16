Otkriven uzrok isparavanja kemikalija na bazenima u Splitu. Dvoje djece zadržano u bolnici

Na splitskim bazenima na Poljudu jutros je došlo do incidenta s isparavanjem kemikalija, zbog čega je sedam osoba - petero djece u dobi od osam do 13 godina i dvoje osamnaestogodišnjaka - zatražilo liječničku pomoć.
Dvoje djece zadržano je u bolnici. Do nezgode je došlo nakon što je radnik prilikom ispiranja cijevi greškom pomiješao kiselinu i klor, a nastala para navodno je ušla u ventilacijski sustav, piše HRT.
Dvoje djece stabilno
Predstojnik Klinike za dječje bolesti KBC-a Split, dr. Joško Markić, potvrdio je da je dvoje djece zbog teže kliničke slike i ovisnosti o kisiku primljeno na Odjel za pulmologiju.
HRT navodi da je njihovo zdravstveno stanje stabilno te da je jedno od njih čak skinuto s respiratora.
Dr. Markić je dodao da su ostala djeca imala nadražajne simptome gornjih dišnih putova. "Primljeni su i ordinirana je sva potrebna terapija. Djeca koja ovise o kisiku dobila su terapiju kisikom i u ovom trenutku su zadovoljavajućeg, dobrog stanja i ne zahtijevaju provođenje mjera intenzivnog liječenja. Uvjereni smo da će njihov klinički tijek biti povoljan", rekao je.
Očekuje se da bi, ako sve bude u redu, mogli biti otpušteni kući već sutra.
Radnik pomiješao klor i kiselinu
Ravnatelj Javne ustanove Športski objekti Gordon Cerjan objasnio je kako neželjene tekućine nisu procurile u bazen. "Djelatnik koji je obavljao taj posao pri ispiranju crijeva izazvao je miješanje klora i kiseline, odnosno kemijsku reakciju. Intenzivan miris proširio se ventilacijskim sustavom do ostalih prostorija i bazena.
Zbog toga smo sve evakuirali i provjetrili bazene da sav zrak izađe", izjavio je Cerjan.
Potvrdio je da se u tom trenutku na bazenu nalazilo stotinjak djece koja su odmah evakuirana. Zbog očevida i provjetravanja, objekt je bio zatvoren nekoliko sati, no nakon 14 sati bazeni su ponovno otvoreni.
