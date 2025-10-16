Otkriven uzrok isparavanja kemikalija na bazenima u Splitu. Dvoje djece zadržano u bolnici

Dr. Markić je dodao da su ostala djeca imala nadražajne simptome gornjih dišnih putova. "Primljeni su i ordinirana je sva potrebna terapija. Djeca koja ovise o kisiku dobila su terapiju kisikom i u ovom trenutku su zadovoljavajućeg, dobrog stanja i ne zahtijevaju provođenje mjera intenzivnog liječenja. Uvjereni smo da će njihov klinički tijek biti povoljan", rekao je.