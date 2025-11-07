Peternel zaprepašten povlačenjem snimke okruglog stola o Jasenovcu: Tražimo njeno vraćanje

„Povlačenje snimke i svih tragova s mrežnih stranica Hrvatskog sabora o našem prošlotjednom okruglom stolu o Jasenovcu me zaprepastilo. Tek će se vidjeti tko je za to odgovoran jer ćemo povući sve one poteze koje nam daju Poslovnik i zakon kako bi se utvrdilo što se dogodilo. Ako se u Saboru održao jedan okrugli stol prema svim pravilima, ako je najavljen i gosti su dobili propusnice, onda prema Zakonu o pravu na pristup informacijama smatramo da građani imaju pravo znati i nakon godinu ili dvije da je taj okrugli stol održan”, kazao je Peternel na konferenciji za novinare u Saboru.