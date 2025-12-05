PGS: "Plenković i NDH nemaju nikakve veze, no za vlast on će i s crnim vragom"

Mičić Badurina rekla je na konferenciji za novinare kako ne postoji argument koji u 21. stoljeću dopušta "nesvrstavanje uz antifašizam" i ocijenila da je relativizacija ustaštva sramana. U našem društvu prevladavaju nejasne i krive poruke, a ako ih se tolerira ili relativizira postaju istinite i valjane, a to se ne smije dopustiti, kazala je.