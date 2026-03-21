Picula: BiH koja blokira samu sebe ne treba Europskoj uniji jer će i nju blokirati

Europsko vijeće je prije točno dvije godine uvjetno odobrilo otvaranje pristupnih pregovora s BiH no od tada ta zemlja nije napravila nikakav napredak a Picula koji je i član Odbora Europskog parlamenta za vanjske poslove (AFET) i slovi za dobrog poznavatelja prilika u BiH tim je povodom u intervjuu za sarajevski "Dnevni avaz" od subote kazao kako je svima jasno da se u tom razdoblju u BiH ništa dobro nije dogodilo.