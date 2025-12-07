Plenković ide u dvodnevni službeni posjet Francuskoj

S njim će osim o pitanjima obrane, obrambene suradnje, razgovarati i o gorućoj temi rata u Ukrajini, to jest uspostavi primirja, a i brifirat će predsjednika Macrona o situaciji na Zapadnom Balkanu. Kupovina Cezar haubica nije jedina hrvatska akvizicija, to je tek jedna od četiri. Hrvatska nabavlja oružje u ukupnoj vrijednosti dvije milijarde eura.