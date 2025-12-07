Plenković ide u dvodnevni službeni posjet Francuskoj

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak i utorak u službenom je posjetu Francuskoj, gdje će se sastati s predsjednikom Emmanuelom Macronom, s kojim će potpisati trogodišnji Akcijski plan za provedbu hrvatsko-francuskog Strateškog partnerstva te ugovore vezane uz nabavu samohodnih haubica i pismo namjere o nabavi poboljšanih sposobnosti zrakoplova Rafal.
HRT prenosi kako je u hrvatskom izaslanstvu u Parizu nekoliko ministara i predstavnici 40-ak tvrtki, s obzirom na to da će se tijekom posjeta održati i Hrvatsko-francuski gospodarski forum.
"Među tih 40 tvrtki se nalaze one iz doista različitih sektora. Tu su primjerice HEP, Rimac Automobili i Podravka, ali i pioniri hrvatske obrambene industrije poput HS produkta, Dokinga, Orqe, ali i Udarne igle iz Slavonskog broda, tvrtke Đuro Đaković koja se već obvezala i na modernizaciju i servisiranje vozila i oružja koja će Hrvatska nabavljati", kaže HRT.
Hrvatska vlada će u iduća tri dana u dva najveća politička centra Europe, u Parizu i Berlinu, potpisati nekoliko važnih ugovora.
Najzanimljiviji koji se sutra potpisuje ovdje u Parizu je onaj o kupovini 18 samohodnih haubica Cezar. Riječ je o francuskom oružju visoke mobilnosti, visoke preciznosti, dometa 30 do 40 km koje se iznimno uspješnim pokazalo u ratu u Ukrajini. Hrvatska će 18 haubica platiti 328 milijuna eura, od čega se čak 301 milijun nabavlja iz europskog mehanizma SAFE.
Kupovina Cezar haubica je sljedeći logičan korak nakon što je Hrvatska već kupila 12 zrakoplova Rafale. Sutra se potpisuje i pismo namjere za njihovu modernizaciju, a Hrvatska je od Francuza kupila i sustave protuzračne obrane Mistral", dodaje HRT.
Premijer Andrej Plenković će sutra održati predavanje na Institutu za međunarodne odnose (Institut français des relations internationales, IFRI, op.a.) Nakon toga će se u Elizejskoj palači susresti s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom
S njim će osim o pitanjima obrane, obrambene suradnje, razgovarati i o gorućoj temi rata u Ukrajini, to jest uspostavi primirja, a i brifirat će predsjednika Macrona o situaciji na Zapadnom Balkanu. Kupovina Cezar haubica nije jedina hrvatska akvizicija, to je tek jedna od četiri. Hrvatska nabavlja oružje u ukupnoj vrijednosti dvije milijarde eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
