"Plenković je Tomaševiću dao do znanja da Vlada neće odustati od namjere da sama organizira doček"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević danas su telefonski razgovarali o organizaciji dočeka hrvatskih rukometaša. To je ranije spomenuo i Plenković
Prema informacijama iz Banskih dvora, inicijativu za razgovor imao je zagrebački gradonačelnik. Tomašević je prvi nazvao premijera, no Plenković u tom trenutku nije mogao odgovoriti na poziv. Povratno mu se javio oko 13 sati.
Tijekom razgovora, kako doznaju 24sata, premijer je "gradonačelniku iznio zamjerke vezane uz način organizacije dočeka".
- Premijer je rekao gradonačelniku da je Grad išao u organizaciju dočeka s Hrvatskim rukometnim savezom bez koordinacije s Vladom, iako je praksa bila, barem što se tiče zadnjih nekoliko dočeka, da u organizaciji sudjeluju i Grad i Vlada - govori.
Premijer dao do znanja da "Vlada neće odustati"
Dodaje još jednom kako je „ovaj put izostala ta koordinacija“.
Premijer je pritom zatražio od gradonačelnika da "Grad Zagreb bude suradljiv u cijelom procesu" i da je "doček rukometaša događaj od nacionalnog značaja, a ne isključivo lokalnog".
- Premijer je jasno dao do znanja da Vlada neće odustati od namjere da organizira sama doček, iako je gradonačelnik davao do znanja da Grad neće to dopustiti - potvrdio je sugovornik za 24sata.
