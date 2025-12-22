Plenković prozvao lijevu oporbu zbog "fabriciranja kriza": Koji fašizam u Hrvatskoj?

Premijer Andrej Plenković prozvao je u ponedjeljak lijevu oporbu za fabriciranje kriza i rastuću polarizaciju, koja je obilježila proteklu godinu kako na političkoj sceni tako i u društvu, ocijenivši da oporba "puca po šavovima", frustrirana što je HDZ već deset godina na vlasti.
"Mi smo u desetoj godini mandata, a lijeva oporba je desetu godinu u oporbi i oni su izrazito frustrirani", ocijenio je Andrej Plenković u središnjem Dnevniku HTV-a dodajući da se takvo stanje sve češće očituje kroz agresivnije političke nastupe i pokušaje stvaranja krizne atmosfere u javnosti.
Prema njegovim riječima, oporba ne brani Ustav, nego nastoji građane uvjeriti da se zemlja nalazi u izvanrednom stanju.
"Oni žele pridobiti ljude na varijantu da je neka izvanredna situacija. Isto je radio Zoran Milanović svojim protuustavnim upadom u parlamentarne izbore. Kreirala se atmosfera katastrofe, kao da se nešto mora hitno mijenjati. To su isfabricirane, umjetne krize koje postoje u jednom malom balonu, ponajviše na lijevoj zagrebačkoj političkoj sceni", ocijenio je premijer.
Suprotno tome, Plenković navodi da je na terenu slika posve drukčija. Posljednjih dana, kaže, Vlada je imala niz sastanaka i aktivnosti, od sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća do susreta sa županima, gradonačelnicima, poljoprivrednicima i lokalnim zajednicama, a atmosfera je bila, kako je naglasio, „sjajna“.
Osvrćući se na rasprave koje su se posljednjih mjeseci vodile oko koncerata Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, Plenković je rekao da u njima ne vidi stvarni problem, već još jednu umjetno stvorenu temu.
Ponovio je da se problem pojavljuje isključivo u dijelu zagrebačke lijeve političke scene. "To je fabricirana tema kojom se bave jedni te isti ljudi, međusobno si nabacuju loptice i nije im bilo drago što je ovog ljeta na koncert došlo pola milijuna ljudi", ustvrdio je premijer.
Osvrnuo se i na antifašistički marš održan ove jeseni u Zagrebu, nazvavši ga izmišljenom temom. "Koji fašizam u Hrvatskoj? Kome oni mogu dokazati da sam ja ili Vlada ili HDZ u tom smjeru? To su u potpunosti isfabricirane teme na kojima lijeva oporba histerično inzistira već pet mjeseci", ustvrdio je.
