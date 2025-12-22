Plenković prozvao lijevu oporbu zbog "fabriciranja kriza": Koji fašizam u Hrvatskoj?

Osvrnuo se i na antifašistički marš održan ove jeseni u Zagrebu, nazvavši ga izmišljenom temom. "Koji fašizam u Hrvatskoj? Kome oni mogu dokazati da sam ja ili Vlada ili HDZ u tom smjeru? To su u potpunosti isfabricirane teme na kojima lijeva oporba histerično inzistira već pet mjeseci", ustvrdio je.