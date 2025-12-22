Oglas

Obersnel upozorio na neofašizam: "To je završilo koncentracijskim logorima i masovnim istrebljenjem"

Hina
22. pro. 2025. 16:48
Na zagrebackom groblju Mirogoj ispracen je Budimir Loncar. Vojko Obersnel Photo: Robert Anic/PIXSELL
Robert Anic/PIXSELL

Treba stati na kraj porastu nasilja u proteklih godinu dana, vrlo često vezanom uz neofašizam, izjavio je u ponedjeljak predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista (UABA) Rijeke Vojko Obernsel.

Izuzetno se pojačalo grafitiranje spomenika i objekata znakovima nacističke i ustaške ideologije. U porastu je nasilje prema su drugačijima,  a najizloženiji su strani radnici, koje vrlo često i fizički napadaju, rekao je Vojko Obersnel na konferenciji za novinare.

Ustvrdio je kako su to sve oblici neofašizma, podsjećajući da je s napadima na drugačije počelo i 30-tih godina prošlog stoljeća, a završilo koncentracijskim logorima i masovnim istrebljenjem.

Obersnel je ustvrdio kako vlast pokazuje toleranciju prema akterima koji otvoreno ili prikriveno zazivaju ustašku ili nacističku ideologiju, zbog čega u više gradova organiziran prosvjed protiv fašizma, a takvi skupovi organizirat će se i ubuduće ako bude nužno.

"Promoviranje antifašizma nije samo sjećanje na narodnooslobodilački pokret i žrtve fašizma nego i adekvatan odgovor onima koji danas pokušavaju imitirati ono što se događalo 30-tih i 40-th godina prošlog stoljeća. To je moderni antifašizam", kaže Obersnel.

Najavio je da iduiće godine UABA planira provesti anketu među srednjoškolcima o antifašizmu i tome kako ga oni doživljavaju, kao i nastavak akcije postavljanja informativnih ploča na lokacijama važnim za oslobođenje Rijeke 1945. godine.

Antifašizam Nasilje iz mržnje Neofašizam Povijesno sjećanje Ustaštvo Vojko Obersnel

