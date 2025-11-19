Policija pronašla krivce za eksploziju pred osnovnom školom: Kazneno prijavljeno šest maloljetnika

Policija je utvrdila sumnju da su i dan ranije, u subotu oko 19,30 sati, na identičan način i s istom namjerom, aktivirali improviziranu eksplozivnu napravu na istome mjestu. Eksplozija je izazvala detonaciju i plamen, te su tom prilikom oštećena stakla na školi. I taj događaj je sniman mobilnim telefonom jednog od maloljetnika, dodali su u policiji.