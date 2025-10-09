Potvrđena optužnica protiv Šimunca i Petrica iz afere Softver

Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv poduzetnika Mladena Šimunca i nekadašnjeg ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) Tomislava Petrica, optuženih u aferi preplaćivanja softvera za ministarstvo kojem je na čelu bila Gabrijela Žalac.
Oglas
Nakon potvrđivanja optužnice Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) protiv Šimunca i Petrica na zagrebačkom Županijskom sudu zakazat će se pripremno ročište na kojem će se, među ostalim, odrediti i datum početka suđenja.
Riječ je o istom slučaju u kojem je 12. lipnja bivša ministrica Žalac priznala nedjelo te je sporazumno osuđena na dvije godine zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti te povrat 200.000 eura na ime naknade štete.
Naknadno se se s tužiteljstvom u zamjenu za manju kaznu nagodio i poduzetnik Mario Jukić koji je osuđen na 11 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro.
Prema nalazima istrage, tijekom 2017. bivša ministrica je pokrenula nabavu informacijskog sustava te pogodovala poduzetnicima povećanjem procijenjene vrijednosti posla i provođenjem pregovaračkog postupka bez objave javnog poziva. Na kraju im je dodijeljen ugovor po nerealno visokoj cijeni od 1,73 milijuna eura.
Nakon što je u listopadu 2017. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila nabavu zbog kršenja zakona Jukić je, zajedno s bivšom ministricom i Šimuncom nastavio i 2018. poduzimati radnje s ciljem dodijele ugovora tvrtkama koje su povezane s njima, čime je Jukić pribavio korist od 272.000 eura, naveo je ranije EPPO.
Sutkinja izvršenja Županijskog suda u Vukovaru odbila je u četvrtak molbu bivše ministrice Gabrijele Žalac za jednomjesečnom odgodom odlaska u zatvor zbog odsluženja kazne za aferu Softver, no Žalac na tu odluku ima pravo žalbe.
Žalac je u rujnu na zagrebačkom Županijskom sudu osuđena i na sedam mjeseci zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti, odnosno plaćanja privatnih troškova javnim novcem. I ta je presuda bila rezultat priznanja i nagodbe s EPPO-om koji je izvijestio da je tijekom istrage Žalac u cijelosti na ime naknade štete uplatila preko 9700 eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas