Hasanbegović i Goldstein
Povjesničari složni: Trump je imao holivudski nastup. Puno velikih riječi, a iza toga - ništa
Povjesničari Zlatko Hasanbegović i Ivo Goldstein bili su gosti N1 Studija uživo kod našeg Ivana Hrstića s kojim su razgovarali o okončanju rata u Gazi, puštanju izraelskih talaca te govoru Donalda Trumpa u izraelskom parlamentu.
Ivo Goldstein komentirao je govor američkog predsjednika Donalda Trumpa u izraelskom parlamentu: "Puno velikih riječi, a iza toga ne stoji ništa osim da se prestalo pucati i da su ljudi prestali ginuti. Sve ostalo, riječi o mirovnom procesu ne stoje. Hodamo po jajima i minskom polju, taoci su se vratili kući, doći će 28 tijela, počeli su dolaziti palestinski zatvorenici. Tu još ima problema između izraelskih i palestinskih vlasti, koga će pustiti, a sve ostalo je otvoreno. Mirovni proces, stvarni, kada bi počeo mora biti puno bolje pripremljen i ima još koraka koji se moraju uskladiti."
Ključni akteri
Dodao je da je dobra vijest okupljanje na summitu u Egiptu: "Ključno je da će doći palestinska samouprava, Saudijska Arabija, Egipat, Turska, to su ključni akteri mogućeg budućeg bliskoistočnog procesa. Trump priča priče, a mnogo toga ne zna, ne razumije i ne želi razumjeti. Akteri koji se okupljaju tamo imaju potencijal pogurnuti neke stvari u budućnosti."
Zlatko Hasanbegović Trumpov govor vidi kao teatralan nastup u Trumpovom maniru: "Ne govori se ništa što mora biti konačan cilj svakog održivog sporazuma, a to je uspostava stvarno nezavisne palestinske države koja će živjeti u miru s izraelskom državom. To je holivudski nastup, slično se govori i na dodjelama Oscara. Upućen je, osim američkoj i međunarodnoj javnosti, predsjedniku izraelske vlade i njegovim saveznicima iz ekstremističkih krugova koji su protiv sporazuma, oni javno zagovaraju nastavak rata s konačnim ciljem potpunog zaposjedanja Gaze, deportacije stanovništva i stvaranje velikog Izraela."
