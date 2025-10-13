Povjesničari složni: Trump je imao holivudski nastup. Puno velikih riječi, a iza toga - ništa

Ivo Goldstein komentirao je govor američkog predsjednika Donalda Trumpa u izraelskom parlamentu: "Puno velikih riječi, a iza toga ne stoji ništa osim da se prestalo pucati i da su ljudi prestali ginuti. Sve ostalo, riječi o mirovnom procesu ne stoje. Hodamo po jajima i minskom polju, taoci su se vratili kući, doći će 28 tijela, počeli su dolaziti palestinski zatvorenici. Tu još ima problema između izraelskih i palestinskih vlasti, koga će pustiti, a sve ostalo je otvoreno. Mirovni proces, stvarni, kada bi počeo mora biti puno bolje pripremljen i ima još koraka koji se moraju uskladiti."