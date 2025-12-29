Oglas

Bruno Zadro

Predsjednik Gradskog vijeća Bjelovara najavio ostavku: Pod utjecajem alkohola skrivio nesreću

Hina
29. pro. 2025. 12:24
Odrzana 4. sjednica Gradskog vijeca. Gradsko vijece u ovom sazivu broji 21 vijecnika. Vijecnici, Bruno Zadro (HSLS)Photo:Damir Spehar/PIXSELL Photo: Damir Spehar/PIXSELL
Damir Spehar/PIXSELL

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Bjelovara Bruno Zadro najavio je u ponedjeljak podnošenje ostavke na sve funkcije nakon što je u srijedu s 1,2 promila alkohola skrivio prometnu nesreću.

Prema policijskom izvješću, nesreća se dogodila u Utiskanima kod Bjelovara jer se 64-godišnji vozač nije kretao sredinom prometne trake te je vozilom zahvatio bankinu, sletio s ceste i udario u stablo i ogradu.

Utvrđena mu je koncentracija alkohola od 1,23 grama po kilogramu. Prevezen je u bolnicu s lakšim tjelesnim ozljedama. Nastala je znatna materijalna šteta na vozilu i privatnoj imovini.

Bruno Zadro, po zanimanju ginekolog, je predsjednik Gradskog vijeća Grada Bjelovara iz redova vladajućeg HSLS-a.

Alkohol u prometu Bjelovar Prometna nesreća

