Predsjednik Gradskog vijeća Grada Bjelovara Bruno Zadro najavio je u ponedjeljak podnošenje ostavke na sve funkcije nakon što je u srijedu s 1,2 promila alkohola skrivio prometnu nesreću.
Prema policijskom izvješću, nesreća se dogodila u Utiskanima kod Bjelovara jer se 64-godišnji vozač nije kretao sredinom prometne trake te je vozilom zahvatio bankinu, sletio s ceste i udario u stablo i ogradu.
Utvrđena mu je koncentracija alkohola od 1,23 grama po kilogramu. Prevezen je u bolnicu s lakšim tjelesnim ozljedama. Nastala je znatna materijalna šteta na vozilu i privatnoj imovini.
Bruno Zadro, po zanimanju ginekolog, je predsjednik Gradskog vijeća Grada Bjelovara iz redova vladajućeg HSLS-a.
