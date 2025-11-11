Predsjednik Republike odlikovao je posmrtno generala zbora Antu Rosu

„Ispunjavam dug časti prema generalu Rosi i dodjeljujem mu visoko hrvatsko odličje. Da nije bilo ljudi kao što je general Roso, stvari bi moguće izgledale drukčije. Hrvatsku je najprije trebalo obraniti, a onda osloboditi i u svemu tome general Roso je dao ogroman doprinos svojim radom na stvaranju Hrvatske vojske, a onda i vođenjem Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane u BiH. Na žalost, otišao je prerano i ovo odlikovanje je simboličan način da ga ne zaboravimo, a nećemo ga zaboraviti, i da ga pamtimo kao velikog hrvatskog ratnika“, rekao je predsjednik Milanović.