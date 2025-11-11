Predsjednik Republike odlikovao je posmrtno generala zbora Antu Rosu Veleredom Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom
Predsjednik Republike Zoran Milanović odlikovao je posmrtno Veleredom Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom generala zbora Antu Rosu. General zbora Ante Roso posmrtno je odlikovan za izniman doprinos u stvaranju ratne strategije i vojne doktrine, zasluge u izgradnji Oružanih snaga te za osobite uspjehe u vođenju i zapovijedanju postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske. Odlikovanje je na svečanosti u Uredu predsjednika Republike preuzela supruga Christine Roso.
„Ispunjavam dug časti prema generalu Rosi i dodjeljujem mu visoko hrvatsko odličje. Da nije bilo ljudi kao što je general Roso, stvari bi moguće izgledale drukčije. Hrvatsku je najprije trebalo obraniti, a onda osloboditi i u svemu tome general Roso je dao ogroman doprinos svojim radom na stvaranju Hrvatske vojske, a onda i vođenjem Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane u BiH. Na žalost, otišao je prerano i ovo odlikovanje je simboličan način da ga ne zaboravimo, a nećemo ga zaboraviti, i da ga pamtimo kao velikog hrvatskog ratnika“, rekao je predsjednik Milanović.
Podsjetio je kako je „general Roso bio među ljudima koji su stvarali Hrvatsku vojsku, osobno obilazili Hrvatsku i pronalazili buduće borce, pripadnike specijalne postrojbe Zrinski“. „Ako je Hrvatska vojska na kraju Domovinskog rata bila velika rijeka, s puno pritoka, koja je preplavila neprijatelja, onda je general Roso svakako bio voda s izvora“, dodao je predsjednik Milanović koji je generala Rosu odlikovao na prijedlog prijatelja, zapovjednika, suboraca i generala iz Domovinskog rata.
U ime obitelji pokojnog generala Ante Rose, na posmrtno dodijeljenom odlikovanju zahvalio je njegov suborac, umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske Žoni Maksan. Osim članova obitelji generala zbora Ante Rose, supruge Christine Roso, sina Ante-Louisa Rose i braće Ivana i Jure Rose, dodjeli posmrtnog odlikovanja prisustvovali su najbliži suradnici i prijatelji Anđelko Gelo, Žoni Maksan, Mara Rimac Jukić, Nediljko Kadija i Bruno Marković.
