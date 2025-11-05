Predstavljen program obilježavanja Dana sjećanja u Vukovaru: Evo tko će predvoditi Kolonu

"Ovdje su ratne rane daleko svježije nego možda u ostatku Hrvatske. Mi ovih dana imamo pokope naših branitelja koji su pronađeni nakon 34 godine, a dio srpske zajednice o tome šuti, Beograd o tome šuti, pa naravno da su to teške rane. Ipak, ne opravdavam da se u ime žrtve prijeti nekom", rekao je.