Premijer o Miši Kovaču: "Njegove pjesme odavno su nadrasle okvire glazbe"

"Rijetki su umjetnici koji su uspjeli postati simbolima zavičaja i domovine, utkani u tradiciju i živote naših ljudi. Dovoljno je bilo da podigne ruku pa da zapjeva cijeli stadion. Taj je prepoznatljivi prizor nadilazio glazbeni trenutak– bio je to izraz pripadnosti, zajedništva i ponosa", istaknuo je.