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poruka sućuti

Premijer o Miši Kovaču: "Njegove pjesme odavno su nadrasle okvire glazbe"

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Hina
|
31. lis. 2026. 19:53
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24.04.2009., Varazdin - U prepunoj dvorani odrzan je koncert povodom 50-godisnje pjevacke karijere legendarnog pjevaca Mise Kovaca. r"nPhoto: Marko Jurinec/PIXSELL
Marko Jurinec/PIXSELL

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u subotu je uputio sućut u povodu smrti Mate Miše Kovača te naglasio da su rijetki oni umjetnici koji su uspjeli postati simbolima zavičaja i domovine.

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"S dubokom sam tugom primio vijest o odlasku Mate Miše Kovača, jednog od najvećih i najistaknutijih hrvatskih glazbenika, koji je svojim prepoznatljivim glasom, osobnošću i neponovljivom interpretacijom obilježio desetljeća glazbene scene.  

Tijekom gotovo pola stoljeća karijere ostvario je impresivan uspjeh, a njegove su pjesme, nagrađivane najvišim priznanjima, odavno nadrasle okvire glazbe i postale dijelom naše zajedničke kulturne baštine i identiteta, kako Dalmacije tako i cijele Hrvatske. Bez njih teško je zamisliti obiteljska okupljanja, proslave i fešte, vjenčanja i koncerte te brojne druge trenutke radosti i slavlja", napisao je premijer Plenković u brzojavu sućuti.

Napomenuo je i da je veza Miše Kovača s rodnim Šibenikom i Dalmacijom bila posebno duboka i neraskidiva, kao i ona s Hajdukom i njegovim navijačima.

"Rijetki su umjetnici koji su uspjeli postati simbolima zavičaja i domovine, utkani u tradiciju i živote naših ljudi. Dovoljno je bilo da podigne ruku pa da zapjeva cijeli stadion. Taj je prepoznatljivi prizor nadilazio glazbeni trenutak– bio je to izraz pripadnosti, zajedništva i ponosa", istaknuo je.

Premijer Plenković naglasio je da je Mišo Kovač bio je više od pjevača. "Bio je legenda i ikona hrvatske glazbe, čovjek čije su pjesme postale dio naše svakodnevice, tradicije i kolektivnih uspomena. Njegovi najveći hitovi ostat će trajno upisani u našu glazbenu baštinu, u hrvatskoj kulturi i u životima brojnih generacija".

"U ime Vlade Republike Hrvatske i svoje osobno, izražavam iskrenu sućut obitelji, svim prijateljima i suradnicima te svima onima koji su Matu Mišu Kovača poznavali i voljeli kroz njegove pjesme koje su se sada ‘spojile s nebom’", napisao je Plenković u sućuti.

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