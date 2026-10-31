poruka sućuti
Premijer o Miši Kovaču: "Njegove pjesme odavno su nadrasle okvire glazbe"
Predsjednik Vlade Andrej Plenković u subotu je uputio sućut u povodu smrti Mate Miše Kovača te naglasio da su rijetki oni umjetnici koji su uspjeli postati simbolima zavičaja i domovine.
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"S dubokom sam tugom primio vijest o odlasku Mate Miše Kovača, jednog od najvećih i najistaknutijih hrvatskih glazbenika, koji je svojim prepoznatljivim glasom, osobnošću i neponovljivom interpretacijom obilježio desetljeća glazbene scene.
Tijekom gotovo pola stoljeća karijere ostvario je impresivan uspjeh, a njegove su pjesme, nagrađivane najvišim priznanjima, odavno nadrasle okvire glazbe i postale dijelom naše zajedničke kulturne baštine i identiteta, kako Dalmacije tako i cijele Hrvatske. Bez njih teško je zamisliti obiteljska okupljanja, proslave i fešte, vjenčanja i koncerte te brojne druge trenutke radosti i slavlja", napisao je premijer Plenković u brzojavu sućuti.
Napomenuo je i da je veza Miše Kovača s rodnim Šibenikom i Dalmacijom bila posebno duboka i neraskidiva, kao i ona s Hajdukom i njegovim navijačima.
"Rijetki su umjetnici koji su uspjeli postati simbolima zavičaja i domovine, utkani u tradiciju i živote naših ljudi. Dovoljno je bilo da podigne ruku pa da zapjeva cijeli stadion. Taj je prepoznatljivi prizor nadilazio glazbeni trenutak– bio je to izraz pripadnosti, zajedništva i ponosa", istaknuo je.
Premijer Plenković naglasio je da je Mišo Kovač bio je više od pjevača. "Bio je legenda i ikona hrvatske glazbe, čovjek čije su pjesme postale dio naše svakodnevice, tradicije i kolektivnih uspomena. Njegovi najveći hitovi ostat će trajno upisani u našu glazbenu baštinu, u hrvatskoj kulturi i u životima brojnih generacija".
"U ime Vlade Republike Hrvatske i svoje osobno, izražavam iskrenu sućut obitelji, svim prijateljima i suradnicima te svima onima koji su Matu Mišu Kovača poznavali i voljeli kroz njegove pjesme koje su se sada ‘spojile s nebom’", napisao je Plenković u sućuti.
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