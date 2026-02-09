Preminuo je Krste Juras, autor Šibenske balade

Karijeru tekstopisca započeo je 1974. suradnjom sa Zvonkom Špišićem, a napisao je više od 300 tekstova za glazbu Arsena Dedića, Dušana Šarca, Zdenka Runjića, Ibrice Jusića, Nikice Kalogjere, Rajka Dujmića i brojnih drugih, kao što su: Dalmacija u mom oku, Osjećam to, Ludo more, Konoba kod Dva ferala, Šibenska balada, Ljubav je tvoja kao vino, Ljubi san vašu ‘ćer, Nedjeljni ručak, Tvoja barka mala, Ja nisam taj itd.