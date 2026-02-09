Preminuo je Krste Juras, autor Šibenske balade

Šibenčanin Krste Juras, doktor brodogradnje i istaknuti pjesnik i tekstopisac, iza kojega ostaju brojne pjesme, među kojima i antologijske „Šibenska balada“ i „Dalmacija u mom oku“, preminuo je u 81. godini života u Zagrebu.
Krste Juras autor je tekstova mnogobrojnih skladbi među kojima i „Šibenske balade“ koja je 2016. godine proglašena himnom grada Šibenika, a Juras je iste godine od Grada dobio Nagradu za iznimno promicanje Šibenika u svojim pjesmama.
Krste Juras rođen je 21. srpnja 1945. u šibenskom Varošu. Diplomirao je studij brodogradnje na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu te se prometnuo u jednog od najvećih stručnjaka u svome polju, posvetivši velik dio svoga profesionalnoga rada Brodarskom institutu u Zagrebu.
Uz znanstvenu karijeru, Jurasa su čitav život pratili pjesništvo i glazba. Osim što je objavio nekoliko zbirki poezije, ostat će zapamćen kao jedan od najistaknutijih tekstopisaca. Višedesetljetnu prisutnost na hrvatskoj zabavnoj glazbenoj sceni započeo je kasnih šezdesetih kao pjevač na pozornici Satiričnog kabarea Jazavac.
Karijeru tekstopisca započeo je 1974. suradnjom sa Zvonkom Špišićem, a napisao je više od 300 tekstova za glazbu Arsena Dedića, Dušana Šarca, Zdenka Runjića, Ibrice Jusića, Nikice Kalogjere, Rajka Dujmića i brojnih drugih, kao što su: Dalmacija u mom oku, Osjećam to, Ludo more, Konoba kod Dva ferala, Šibenska balada, Ljubav je tvoja kao vino, Ljubi san vašu ‘ćer, Nedjeljni ručak, Tvoja barka mala, Ja nisam taj itd.
Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, podsjetio je u ponedjeljak Grad Šibenik na svojoj službenoj mrežnoj stranici.
