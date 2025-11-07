Presudni izbori za IDS: Stranka bira novog predsjednika

Aktualni v.d. predsjednika IDS-a, saborski zastupnik i porečki gradonačelnik Loris Peršurić i predsjednik pulskog IDS-a Valter Boljunčić kandidati su za čelnika te stranke na 40. izbornom Saboru IDS-a, koji će se u subotu održati u Novigradu, potvrdili su iz stranke.
Oglas
Ovo bi za IDS mogli biti presudni izbori za smjer u kojem će stranka ići jer se praktički bira, prema navodima medija, između skretanja u moguću suradnju s HDZ-om ili pak ostanku na starim postavkama, koje su IDS zadnjih godina dovele do gubitka vlasti u cijelom nizu sredina - od Pazina, Pule, Labina do same Istarske županije.
"U ovom procesu najvažnije je očuvati IDS kao zajednicu i političku organizaciju koja je uvijek imala viši cilj - interes Istre i njezinih ljudi. IDS je uvijek sam određivao svoj put, nikada nije bio ničiji, niti će biti. IDS mora ostati primjer političke kulture i odgovornosti jer samo tako možemo jačati našu organizaciju i nastaviti graditi Istru onakvu kakvu želimo", rekao je uoči Sabora Peršurić.
Za njega mediji nagađaju da je spreman na "projektnu suradnju" sa strankom na vlasti. On pak to opovrgava i tvrdi da plasiranje teza i medijske špekulacije o navodnim novim koalicijama IDS-a nemaju nikakvo uporište u stvarnosti.
"Upravo suprotno, naš smjer određuju isključivo naši članovi i glasači. IDS ostaje vjeran principima zbog kojih uživa povjerenje građana već više od tri desetljeća", poručio je Peršurić.
Po riječima drugog kandidata za čelnog čovjeka stranke Valtera Boljunčića, IDS ponovno diše punim plućima i zato "smatra da stranka mora zadržati osnovne postavke". Odbacuje bilo kakvu suradnju s HDZ-om jer to "ne odražava stav naših članova, niti naše birače".
"Suradnja s Vladom na projektima nikad nije bila u pitanju, protiv toga nemam ništa, posebno kad se vidi koliko Istra uplaćuje u proračun. Vlada nije ulagala malo u Istru i tu im se može odati priznanje, ali koalicija s HDZ-om je nešto posve drugo. Ne bih rekao da bi naši članovi i birači to opravdali", kaže Boljunčić.
Unutarstranački izbori u IDS-u počeli su u rujnu izborima unutar ogranaka i podružnica, a nastavljeni su izborom predsjedništava podružnica koje su ujedno predložile kandidate za predsjednika stranke. Sadašnji v.d. predsjednika IDS-a Peršurić dobio je gotovo jednoglasnu potporu svih zajednica podružnica, osim pulske gdje je većinom glasova podržana kandidatura Boljunčića.
Izborni proces završava Saborom IDS-a, najvišim tijelom stranke, koji će se održati u subotu u Novigradu. Na tom Saboru bit će donesene izmjene Statuta, a jedna od predloženih izmjena je i micanje članka 40. koji propisuje funkciju počasnog predsjednika stranke. Do sada je to bio Ivan Jakovčić, koji je na tu funkciju izabran 2014. godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas