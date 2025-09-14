neki zazivaju deportacije
Val otkaza u SAD-u: Kritičari Kirka ostaju bez posla zbog komentara na mrežama
Nekoliko nastavnika, vatrogasaca, novinara, pa čak i vojnih službenika izgubilo je posao nakon što su na društvenim mrežama komentirali ubojstvo američkog desničarskog aktivista Charlieja Kirka.
Među kažnjenima i NFL-ovci i NBA-ovci
Kako izvještavaju američki mediji, posljednjih dana deseci ljudi diljem SAD-a otpušteni su, suspendirani ili disciplinski kažnjeni zbog svojih objava, dok vlasti i konzervativne grupe pojačavaju pritisak na sve koji se kritički osvrću na ubojstvo.
Među onima koji su ostali bez posla našli su se nastavnici, školski savjetnici, zaposlenici Pentagona, pripadnici tajne službe, politički analitičari, komunikacijski radnici NFL i NBA timova, pa čak i zaposlenici zrakoplovnih kompanija, piše Guardian.
Administracija Donalda Trumpa najavila je da će poduzeti mjere protiv stranih državljana koji, kako je navedeno, „slave, opravdavaju ili umanjuju“ Kirka i njegovo ubojstvo. Ministar obrane Pete Hegseth naredio je identifikaciju svih pripadnika vojske i zaposlenika Pentagona koji su na društvenim mrežama ismijavali ili podržavali ubojstvo.
Neki traže deportacije i zabrane društvenih mreža
Konzervativni aktivisti i političari javno objavljuju profile ljudi koji su ostavljali nepoželjne komentare, dok su mnogi preplavljeni prijetnjama i zahtjevima da ostanu bez posla. Neki republikanski zastupnici traže i oštrije mjere – deportacije, doživotne zabrane korištenja društvenih mreža i tužbe protiv onih koji kritiziraju Kirka.
The murder of Charlie Kirk is part of a disturbing rise in political violence that threatens to hollow out our public life.— Sen. Bernie Sanders (@SenSanders) September 11, 2025
A free society relies on the premise that people can speak out without fear or humiliation.
No more political violence. pic.twitter.com/SR71FJkiDz
Trumpova saveznica Laura Loomer poručila je: „Ako ste dovoljno bolesni da slavite njegovu smrt, pripremite se da vam uništim budućnost.“ Republikanski kongresnik Clay Higgins zatražio je da svi koji su „slavili ubojstvo tog prelijepog mladića“ budu „zauvijek uklonjeni sa svih platformi“.
U međuvremenu, dvije nastavnice na Floridi udaljene su iz učionica i stavljene pod istragu nakon što su na privatnim profilima objavile kritične komentare o Kirku. Jedna od njih napisala je da je „ovaj nekrolog gotovo jednak onome čemu se nadala“, dok je druga podsjetila na Kirkove ranije izjave da su „smrtni slučajevi od vatrenog oružja prihvatljiva cijena za pravo na naoružanje“.
If we can’t be honest about what’s happening, what’s the point of even having press? MSNBC owes Matthew Dowd an apology and his job back. pic.twitter.com/MctygLGhtB— 🍂 overlapping chatter 🍂 (@TiWatchesTV) September 11, 2025
Politički analitičar Matthew Dowd otpušten je s televizije MSNBC jer je izjavio da je „Kirkova radikalna retorika možda doprinijela nasilju koje ga je ubilo“. Kasnije se ispričao, ali je poručio da je postao meta „desničarske medijske rulje“.
Među sankcioniranima su i zaposlenici zrakoplovnih kompanija Delta i American Airlines, koji su suspendirani zbog objava na društvenim mrežama. Delta je priopćila da se radi o „kršenju politike kompanije“, dok je American Airlines odmah uklonio radnike iz službe.
Slični slučajevi zabilježeni su i među novinarima, medicinskim radnicima, sveučilišnim zaposlenicima i drugim profesijama. Jedna učiteljica u Oregonu izgubila je posao nakon što je napisala da joj je „Kirkova smrt uljepšala dan“.
