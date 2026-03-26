Rat u Iranu: koliko je europskih građana EU evakuirao?

Tisuće Europljana evakuirane su s Bliskog istoka usred trajnog sukoba. Kako zemlje EU-a koordiniraju te operacije i kakvu ulogu ima Bruxelles?
Dok rat na Bliskom istoku traje, tisuće letova u regiji su otkazane.
Iako ukupan broj europskih državljana koji se trenutačno nalaze na Bliskom istoku nije poznat, EU-ov Koordinacijski centar za hitni odgovor (ERCC) podržao je oko 90 letova koji su vratili građane u 14 država članica, uključujući Francusku, Italiju, Nizozemsku i Švedsku, piše Euronews.
ERCC ima dva modela financiranja s različitim pokrićem troškova. EU može pokriti do 75% troškova repatrijacijskih letova koje organiziraju države članice, pod uvjetom da je najmanje 30% mjesta dostupno građanima drugih zemalja EU-a.
Ako nijedna država članica ne može pomoći, Europska komisija može organizirati potpuno financirane letove putem mehanizma rescEU. Prema priopćenju Europske komisije od 16. ožujka, više od 11.000 europskih građana koji su bili blokirani na Bliskom istoku repatrirano je letovima financiranima od strane EU-a.
Prošli tjedan u Bukurešt, u Rumunjskoj, sletio je peti evakuacijski let s 134 europska građanina, na zahtjev rumunjskih vlasti. Let je poletio iz Omana i prevezao 96 rumunjskih državljana te 38 građana drugih europskih zemalja koji su bili blokirani u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
EU je također pokrio do 75% troškova kopnenog prijevoza koje su putnici imali kako bi stigli do Omana. Preostala četiri repatrijacijska leta financirana od strane EU-a odvila su se u drugom tjednu ožujka. Prvi je vratio 356 europskih građana iz Omana u Rumunjsku.
Sljedeća dva leta sletjela su u Varšavu u Poljskoj, vraćajući 303 europska građanina, od kojih je 277 bilo poljskih državljana, a 76 građana drugih europskih zemalja.
Ti su građani bili blokirani u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Do sada je ukupno 23 zemlje zatražilo pomoć EU-a u repatrijaciji svojih građana s Bliskog istoka.
„Nastavit ćemo štititi naše građane gdje god se nalazili, intervenirajući kada su izazovi preveliki da bi ih pojedina zemlja mogla sama riješiti“, izjavila je Hadja Lahbib, povjerenica za ravnopravnost, pripravnost i upravljanje krizama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
