Više od tisuću ljudi evakuirano je u nedjelju zbog šumskih požara na sjeverozapadu Španjolske, koje su dodatno pojačali visoke temperature i jaki vjetrovi, priopćile su vlasti.
Oglas
Oko 400 ljudi raseljeno je u i oko grada Carucedo, a još 700 iz nekoliko gradova u blizini nalazišta Las Médulas, drevnog rimskog rudnika zlata poznatog po spektakularnim crvenim stijenama koji se nalazi na UNESCO-ovom popisu Svjetske baštine.
Prema riječima čelnika regionalne vlade Kastilje i Leóna, Alfonsa Manueca, nekoliko ovih požara uzrokovano je kriminalnim aktivnostima. "Bit ćemo neumoljivi prema počiniteljima ovih napada na živote i sigurnost ljudi te na našu povijesnu i prirodnu baštinu", napisao je na X-u.
Out of control wildfire in Carucedo, Spain...pic.twitter.com/1Ru8T9imWY— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 10, 2025
Šumski požari pogodili su i regije Galicija (sjeverozapad) i Navarra (sjever).
Španjolska je na udaru toplinskog vala koji ulazi u drugi tjedan, s temperaturama koje u mnogim regijama idu do gotovo 40°C, a očekuje se da će ovaj toplinski val trajati barem do četvrtka.
Civilna zaštita izdala je upozorenje na šumske požare diljem zemlje, s visokim do ekstremnim rizikom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas