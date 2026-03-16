Sabor će raspravljati o PDV-u na energente, donosimo detalje

Izvješća će prije dolaska na plenarnu sjednicu raspraviti sutra i Odbor za pravosuđe, koji vodi Nikola Grmoja (Most), a koji je iskoristio tu priliku i na dnevni red svoje sjednice ponovno stavio točku izbora čelne osobe Vrhovnog suda. Bit će to treći pokušaj da Odbor uputi mišljenje o tri saslušana kandidata predsjedniku Republike, koji od troje prijavljenih za tu poziciju predlaže Mirtu Matić. Vladajući to imenovanje žele vezati uz izbor tri nova suca Ustavnog suda, na što oporba ne pristaje, stoga je glasanje o kandidatima za Vrhovni sud već dva puta odgođeno - prvi puta zbog nedolaska zastupnika vladajuće većine nije bilo kvoruma, dok su drugi puta uspjeli izglasati skidanje te točke s dnevnog reda.