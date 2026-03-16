Sabor će raspravljati o PDV-u na energente, donosimo detalje
Sabor u utorak nastavlja s radom raspravom o produljenju primjene smanjene stope PDV-a na energente, a do kraja tjedna su na dnevnom redu i izvješća Vrhovnog suda, koji već godinu dana nema predsjednika, kao i izmjene Zakona o zaštiti potrošača kojima se dodatno jača njihov položaj.
Nakon tjedna predviđenog za rad na terenu, zastupnici se vraćaju u saborske klupe, dnevni red do petka predviđa 10 točaka, a među prvima, sutra, izmjene su Zakona o porezu na dodatnu vrijednost (PDV). Izmjene koje Vlada predlaže odnose se na produljenje primjene snižene stope PDV-a od pet posto na energente (isporuku prirodnog plina, grijanja iz toplinskih stanica te pripadajućih naknada, kao i isporuku ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke) do 31. ožujka 2027. godine.
Bez ove intervencije stopa PDV-a na energente porasla bi od 1. travnja ove godine na 13 posto, što bi utjecalo na samu cijenu energenata i standard građana i poduzetnika.
Prema procjeni fiskalnog učinka produljenja snižene stope, državni proračun će idućih godinu dana izgubiti 47 milijuna eura.
Prije toga će zastupnici raspraviti i konačni prijedlog Zakona o provedbi EU Uredbe 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova, a koji se u odnosu na prvo čitanje nije mijenjao.
Izvješća Vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti
U srijedu su na dnevnom redu izvješća predsjednika Vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti za 2022., 2023. i 2024. godinu, za koje Vlada predlaže Saboru da ih primi na znanje.
Prva dva je Saboru, kako se i nalaže, podnio predsjednik - tadašnji Radovan Dobronić, dok je posljednje specifično jer ga je podnijela vršiteljica dužnosti predsjednika Gordana Jalšovečki - sutkinja toga suda ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave. Naime, Vrhovni sud nema predsjednika već godinu dana, otkako je Dobronić preminuo i otkada se premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović ne mogu dogovoriti oko njegova nasljednika.
Izvješća će prije dolaska na plenarnu sjednicu raspraviti sutra i Odbor za pravosuđe, koji vodi Nikola Grmoja (Most), a koji je iskoristio tu priliku i na dnevni red svoje sjednice ponovno stavio točku izbora čelne osobe Vrhovnog suda. Bit će to treći pokušaj da Odbor uputi mišljenje o tri saslušana kandidata predsjedniku Republike, koji od troje prijavljenih za tu poziciju predlaže Mirtu Matić. Vladajući to imenovanje žele vezati uz izbor tri nova suca Ustavnog suda, na što oporba ne pristaje, stoga je glasanje o kandidatima za Vrhovni sud već dva puta odgođeno - prvi puta zbog nedolaska zastupnika vladajuće većine nije bilo kvoruma, dok su drugi puta uspjeli izglasati skidanje te točke s dnevnog reda.
Četvrtak je rezerviran za informacije HNB-a o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u drugom polugodištu 2024. i prvom polugodištu 2025. godine te izvješće glavnog ravnatelja o radu i poslovanju HRT-a za 2024. godinu.
Sabor će tjedan zaključiti raspravom o izmjenama Zakona o zaštiti potrošača kojima se dodatno jača njihov položaj i trgovcima uvode nove obveze, te o zakonskom rješenju smanjenja emisija metana u energetskom sektoru, a glasanja ovog tjedna nema.
