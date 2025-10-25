SDP: HDZ-ovci, prava adresa za potpise je sjedište vaše Vlade na Markovom trgu

"Za danas je HDZ-ova varaždinska stranačka organizacija najavila prikupljanje potpisa protiv korekcija cijena odvoza otpada i to na našem Franjevačkom trgu", navodi se u priopćenju SDP Varaždina.
"Koliko je duboko licemjeran i tragikomičan taj pokušaj skupljanja jeftinih političkih poena govori upravo činjenica da je za ovakva neizbježna poskupljenja odgovorna upravo njihova Vlada koja je našu zemlju stavila na sam vrh europskih zemalja po visini inflacije, a kriva je i za potpuni kaos u sustavu gospodarenja otpada koji je doveo do ogromnog porasta troškova zbrinjavanja otpada.
"Kad su već tako revni vrli HDZ-ovci..."
Kad su već tako revni vrli HDZ-ovci u prikupljanju potpisa, mogli bi onda organizirati slične akcije u recimo gradu Virovitici, gdje imaju svoga gradonačelnika (Kirina) koji je u znak podrške ispravne ekonomske politike Vlade svoje stranke najavio povećanje cijenu odvoza otpada za 38%. Ako im je draže ići na more neka se upute recimo do Crikvenice gdje stoluje njihova stranačka kolegica (Matošić Gašparović) koja je svoju privrženost HDZ-ovoj antiinflacijskoj politici iskazala najavom povećanja cijena odvoza za 55 posto. Mogli bismo isto tako spomenuti i Veliku Goricu s 44%, Osijek s 37% ili Požegu s 36% - sve od reda njihovi stranački kolege. A kako stvari sada stoje svoju će podršku dati i još neki HDZ-ovi gradonačelnici u narednim danima i tjednima.
Slična pa i veća poskupljenja najavili su praktično svi gradovi i općine bez obzira na stranačke pripadnosti gradonačelnika i načelnika, a svi oni imaju svoja odlagališta kojeg Varaždin nema već više od 20 godina i zbrinjavanje otpada mora plaćati po višestruko većim cijenama od drugih. Bale i tu sagu nećemo ni spominjati jer smo ih upravo mi uspješno riješili.
"Mogu skupljati potpise podrške za bivšeg ministra Beroša"
Zato poručujemo članovima HDZ-a; prava adresa za ovu akciju jest Markov trg i to na broju 2, ispred zgrade Vlade RH. Njih će zasigurno pustiti na taj za građansko okupljanje „zabranjeni trg“. Usput se mogu prošetati i do Trga žrtava fašizma, ali na broj 4 gdje je sjedište HDZ-a - tamo će ih sigurno primiti raširenih ruku.
Tamo mogu skupljati potpise podrške za bivšeg ministra Beroša kojeg su zaposlili u istoj onoj bolnici iz koje se kralo.
Ako im je Zagreb daleko, mogu se uputiti ispred Županijske palače kod svog župana za kojeg EPPO sumnja da je uzeo dio od 290.000 novca iz nabave uređaja za Varaždinsku bolnicu.
Župana koji je već četiri i pol godine na vlasti i izravno je suodgovoran za kašnjenje otvaranja Regionalnog centra Piškornica kojim bi se znatno olakšao naš problem s otpadom.
Za razliku od HDZ-a, mi u SDP-u smo itekako svjesni kako teško žive naši umirovljenici i ostali građani koji imaju male plaće. Zato smo i odlučili da dio neizbježnog poskupljenja pokrijemo subvencijom iz gradskog proračuna, a podići ćemo dodatno dohodovni cenzus za smanjenje računa koji je i dosad koristilo preko 500 naših sugrađana. Za razliku od HDZ-a nama je stalo do svih naših građana i uvijek ćemo voditi brigu o najugroženijima dok će HDZ-ovci uvijek i jedino voditi brigu o sebi i svojima kao što su Beroš i slični", navodi se.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
