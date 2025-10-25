SDP: HDZ-ovci, prava adresa za potpise je sjedište vaše Vlade na Markovom trgu

Kad su već tako revni vrli HDZ-ovci u prikupljanju potpisa, mogli bi onda organizirati slične akcije u recimo gradu Virovitici, gdje imaju svoga gradonačelnika (Kirina) koji je u znak podrške ispravne ekonomske politike Vlade svoje stranke najavio povećanje cijenu odvoza otpada za 38%. Ako im je draže ići na more neka se upute recimo do Crikvenice gdje stoluje njihova stranačka kolegica (Matošić Gašparović) koja je svoju privrženost HDZ-ovoj antiinflacijskoj politici iskazala najavom povećanja cijena odvoza za 55 posto. Mogli bismo isto tako spomenuti i Veliku Goricu s 44%, Osijek s 37% ili Požegu s 36% - sve od reda njihovi stranački kolege. A kako stvari sada stoje svoju će podršku dati i još neki HDZ-ovi gradonačelnici u narednim danima i tjednima.