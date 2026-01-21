SDP najavio Deklaraciju o Arktiku; ugledna profesorica čelnica Savjeta za pravosuđe

"S obzirom na vrijednosti koje SDP predstavlja i zagovara i kao velika stranka kojoj su birači davali povjerenje da izvlači zemlju iz gliba, SDP-ovi zastupnici dobili su zaduženja za praćenje rada svih Ministarstava. Nije riječ o Vladi u sjeni, nego pokazatelj da SDP ima i po nekoliko kandidata za preuzimanje dužnosti i odgovornosti za zemlju. Hrvatska se voli radom i poštenjem”, zaključio je De Vrgna.