SDP najavio Deklaraciju o Arktiku; ugledna profesorica čelnica Savjeta za pravosuđe

Predsjedništvo SDP-a u srijedu je predsjednicom stranačkog Savjeta za pravosuđe imenovalo profesoricu zagrebačkog Pravnog fakulteta Zlatu Đurđević, a nakon analize nestabilne geopolitičke situacije najavili su upućivanje u saborsku proceduru Deklaracije o Arktiku.
Nakon sjednice Predsjedništva SDP-a glasnogovornik stranke Adrian De Vrgna izvijestio je da će SDP u saborsku proceduru uputiti Deklaraciju o Arktiku, pojasnivši da im je motiv za tu odluku aktualna politička situacija u svijetu punom nestabilnosti u kojem se mijenjaju tradicionalna savezništva, a međunarodno pravo ne poštuje.
Kazao je i da je Predsjedništvo na sjednici kompletiralo stranački Savjet, naglasivši da je ugledna profesorica i stručnjakinja za kazneno procesno pravo Zlata Đurđević imenovana predsjednicom Savjeta za pravosuđe. Uz nju, u članstvu su i Mirela Ahmetović, Arsen Bauk, Saša Đujić, Sabina Glasovac, Mišel Jakšić, Sandra Krpan, Marija Lugarić te Tonči Restović.
"Preuzimanje SDP-ova Savjeta za pravosuđe od strane profesorice Đurđević znak je jasnog smjera kadrovske politike SDP-a u kojoj je je prvi i osnovni kriterij stručnost. SDP ima tim spreman preuzeti odgovornost u Hrvatskoj, na redovnim ili prijevremenim izborima”, poručio je De Vrgna.
Savjet za poljoprivredu vodit će Oliver Martinić, a središnji Savjet ima ukupno 19 Savjeta podijeljenih po resorima, sa zadaćom definiranja stranačkih politika.
Glasnogovornik stranke najavio je da će SDP na Konvenciji 31. siječnja predstaviti i ekonomski smjer i potreban zaokret, a u prvom planu su radnička prava s ciljem boljeg života onih koji pune proračun, ali i s posebnom brigom za mlade i umirovljenike, a ne za elite.
"S obzirom na vrijednosti koje SDP predstavlja i zagovara i kao velika stranka kojoj su birači davali povjerenje da izvlači zemlju iz gliba, SDP-ovi zastupnici dobili su zaduženja za praćenje rada svih Ministarstava. Nije riječ o Vladi u sjeni, nego pokazatelj da SDP ima i po nekoliko kandidata za preuzimanje dužnosti i odgovornosti za zemlju. Hrvatska se voli radom i poštenjem”, zaključio je De Vrgna.
