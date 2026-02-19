SDP-ov Đujić: Pitanje je ima li HDZ i dalje ruke da se izabere predsjednik Vrhovnog suda

Kako otkriva, zastupnik Možemo dao je prijedlog da se dopuni dnevni red i da mišljenje o kandidatu, a vladajući su to odbili. Grmoja je najavio ponovno uvrštavanje te točke na dnevni red idući tjedan. Oni (većina) rade kontinuitet svoje politike, no pitanje je nakon onoga što se događa zadnjih dana, imaju li ruke da se izabere predsjednik", rekao je Đujić.