SDP-ov Đujić: Pitanje je ima li HDZ i dalje ruke da se izabere predsjednik Vrhovnog suda

SDP-ov zastupnik Saša Đujić gostovao je kod našeg Hrvoja Krešića u N1 Studiju uživo. Komentirao je najnovije ultimatume koji dolaze iz vladajuće većine, kako HSLS-ovog Hrebaka, tako i DP-ovog Dabre.
Reakcija na Dabru
Vladajuću većinu SDP-ov zastupnik naziva smiješnom, a mišljenja je da najnovija događanja potvrđuju da je većina "sklepana političkom trgovinom".
Na pitanje je li na vidiku izmjena Ustava, što je, kako se da naslutiti po današnjoj Dabrinoj izjavi, nakana Domovinskog pokreta, Đujić odgovara:
Dodaje da je "ova Vlada je ekstremno desna Vlada na čelu s najekstremnije desnim premijerom otkad je moderne Hrvatske. Mi na ljevici znamo temelje države, a to je antifašistički pokret u II. svjetskom ratu, Domovinski rat i branitelji. Nema dileme i nema potrebe da nas tome uče neki novi povjesničari," mišljenja je on.
"HDZ blokira izbor predsjednika Vrhovnog suda"
Komentirajući pitanje izbora ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda, rekao je da se "nastavlja blokiranje izbora predsjednika Vrhovnog suda izbora od strane HDZ-a i vladajuće većine."
Kako otkriva, zastupnik Možemo dao je prijedlog da se dopuni dnevni red i da mišljenje o kandidatu, a vladajući su to odbili. Grmoja je najavio ponovno uvrštavanje te točke na dnevni red idući tjedan. Oni (većina) rade kontinuitet svoje politike, no pitanje je nakon onoga što se događa zadnjih dana, imaju li ruke da se izabere predsjednik", rekao je Đujić.
