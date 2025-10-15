Selak Raspudić: Božićnica osobama s invaliditetom umjesto plaće zastupnici Možemo

Podsjetila je da je na prošloj skupštinskoj sjednici plaća smanjena predsjedniku Gradske skupštine Mateju Mišiću (SDP). "Kad smo mu već smanjili plaću, zaključili smo da je očito da tu nema dovoljno posla niti za jednog čovjeka koji bi bio na profesionalnoj plaći. Dakle, ne vidimo niti jedan razlog da dobijemo drugu osobu koja bi također dobila punu plaću u iznosu od čak četiri minimalne plaće kao potpredsjednica Gradske skupštine", rekla je Selak Raspudić.