POLITIČKA ARENA
Vojković: SDP je iz partizana prešao u domobrane, 80 godina nakon rata
Novinar i kolumnist Indexa Goran Vojković komentirao je u N1 Studiju uživo s Ivanom Hrstićem stanje u hrvatskom pravosuđu te druge aktualne domaće i inozemne teme.
Ranije tijekom dana je na zagrebačkome Županijskome sudu trebalo početi suđenje četvorici bivših ministara u Vladi Andreja Plenkovića u tzv. slučaju "Po babi i stričevima", ali odgođeno je zbog bolesti bivšeg ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića.
Što o dugotrajnim sudskim procesima kaže Vojković?
"Imamo taj procesni sustav koji je jako spor, u kojem, realno, zarađuju samo odvjetnici. To je fantastično, kad posao od tri mjeseca možeš produžiti na pet godina. Tko bi to mijenjao? Ta preduga suđenja traju i traju, a potpuno su besmislena. Kakvog to smisla ima? Čemu postupci koji traju deset ili 15 godina, za koje se očekuje da će toliko trajati? Koji su razlozi i motivi, osim financijskih", kazao je Vojković i dodao:
"Primjerice, ako bi Ivica Todorić u svom procesu bio kriv, dok presuda bude pravomoćna, bit će prestar da bi išao u zatvor. A ako nije kriv, još gore. To ostavlja posljedice."
Vojković naglašava i da se time odgovorni ne bave.
"Tema su im događaji otprije 80 godina i razni pozdravi. Odavno se trebala osnovati radna skupina za ovo pitanje. Što je lošije pravo, bolje prolaze oni koji love u mutnom."
No, teme su drugačije, kako je naglasio Vojković. Time se vratio na Thompsona, ustaški pozdrav "za dom spremni", ali i SDP koji se nejasno postavlja po tom pitanju.
"SDP ima jedan ozbiljan problem. Istina, ima i HDZ jer nema s kime koalirati. Imali smo veliki Thompsonov koncert, super. Što sad? Naime, SDP je iz partizana prešao u domobrane, 80 godina nakon rata. Politički su pogubljeni. Imamo HDZ koji je treći put na vlasti i to je uspjeh, voljeli ih ili ne. Zašto je tako? Jer se SDP i Možemo nisu dogovorili. A to znači da je SDP očito još uvijek pod kontrolom predsjednika Zorana Milanovića. No, sami ne mogu doći na vlast, a jedino im Možemo u tome može pomoći, no to je jedna drugačija stranka", govori Vojković i nastavlja:
"Bit će to jedan veliki sukob. Tko će biti šef oporbe za tri godine, Siniša Hajdaš Dončić ili Tomislav Tomašević? Slagali se ili ne, Tomašević je bolji izbor jer je puno jači i prodorniji političar. No, SDP to nikako ne može dopustiti. S druge strane, HDZ je uništio desnicu i nema s kime koalirati. Most nije taj, Domovinski pokret je gotovo pa nestao... Preostaju samo manjinci."
"Možemo nije pod kontrolom predsjednika"
Poentirao je da ako se SDP i ljevica ne dogovore, HDZ će dobiti izbore četvrti put.
"Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Možemo nije pod kontrolom predsjednika, ali nemaju organizaciju na razini države."
Vratio se na sporne simbole i ZDS.
"Možemo ili sve dozvoliti, ali reći političku pozadinu. "Za dom spremni" je pozdrav Ante Pavelića. Ali, njegove su bile i kune. O njemu kao osobi je najbolje pročitati što je pisao bl. Alojzije Stepinac, a jako je loše pisao o njemu. S druge strane, imali smo komunističku diktaturu koja je ubila milijune ljudi. Ili ćemo sve dopustiti ili ćemo sve zabraniti. Ako u Saboru netko viče ZDS, onda se nikome ne može zabraniti da van njega to ne viče. Vrlo jednostavno. Nijemci su svima zabranili sve vezano uz Drugi svjetski rat."
Vojković smatra da SDP aktualnom strategijom želi do dijela desnog biračkog tijela, ali da neće u tome uspjeti.
"Ljudi primijete takve stvari i neće za to glasati. Možemo je tu ispao dosljedniji."
Komentirao je i aktualnu situaciju u SAD-u.
"Amerika je u debelim problemima. To je društvo koje je desetljećima ulazilo u sukobe i jako je polarizirano. Tamo se pojavljuje puno laži i ljudi vjeruju u njih jer im odgovara", zaključio je Goran Vojković.
