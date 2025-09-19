Vojković: SDP je iz partizana prešao u domobrane, 80 godina nakon rata

"SDP ima jedan ozbiljan problem. Istina, ima i HDZ jer nema s kime koalirati. Imali smo veliki Thompsonov koncert, super. Što sad? Naime, SDP je iz partizana prešao u domobrane, 80 godina nakon rata. Politički su pogubljeni. Imamo HDZ koji je treći put na vlasti i to je uspjeh, voljeli ih ili ne. Zašto je tako? Jer se SDP i Možemo nisu dogovorili. A to znači da je SDP očito još uvijek pod kontrolom predsjednika Zorana Milanovića. No, sami ne mogu doći na vlast, a jedino im Možemo u tome može pomoći, no to je jedna drugačija stranka", govori Vojković i nastavlja: