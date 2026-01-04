Oglas

Sokol: Odbijajući izbornu reformu bošnjačka politika legitimira hrvatski entitet

Hina
Hina
|
04. sij. 2026. 11:02
Tomislav Sokol
N1

Hrvatski eurozastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol izjavio je kako je hrvatski entitet realan ishod ako bošnjačka politika nastavi odbijati reformu Izbornog zakona i preglasavati Hrvate u Bosni i Hercegovini.

 „Dugoročno, unitarna politika definitivno nema podršku zapada i ako Muslimani ne budu spremni na kompromis i ako se ne urazume, dobit će rješenje koje je iz njihove perspektive puno gore. Ako ne budu spremni na reforme Izbornog zakona u dogledno vrijeme, jedno jutro će se probuditi s trećim entitetom“, rekao je Sokol gostujući u programu Radio televizije HercegBosne.

Naglasio je da je glavni problem europskog puta BiH upravo izborna reforma bez koje je “teško govoriti o europskom putu“. 

„U Europu se ne može ići s neravnopravnim konstitutivnim narodima. Europa počiva na jednakopravnosti svojih članica pa je tako i ravnopravnost naroda unutar BiH ključ za uspješan europski put naše zemlje“, poručio je.

U četiri navrata glasovima Bošnjaka za hrvatskog člana Predsjedništva biran je Željko Komšić. Najavljuje se da će se s tom praksom nastaviti i najesen na općim izborima budući da je Komšićeva stranka Demokratska fronta najavila kandidaturu Slavena Kovačevića, njegova savjetnika, za hrvatskog člana Predsjedništva. Kovačević je prošle godine izgubio po žalbi o navodnoj diskriminaciji u izbornom procesu pred Europskim sudom za ljudska prava u kojemu je zanijekao svoje hrvatsko podrijetlo. 

BiH Tomislav Sokol

