Sokol: Odbijajući izbornu reformu bošnjačka politika legitimira hrvatski entitet

„Dugoročno, unitarna politika definitivno nema podršku zapada i ako Muslimani ne budu spremni na kompromis i ako se ne urazume, dobit će rješenje koje je iz njihove perspektive puno gore. Ako ne budu spremni na reforme Izbornog zakona u dogledno vrijeme, jedno jutro će se probuditi s trećim entitetom“, rekao je Sokol gostujući u programu Radio televizije HercegBosne.