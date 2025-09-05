Stižu velike promjene za taksiste: Država staje na kraj visokim cijenama usluga

U javnost je dospio i slučaj naplate čak 1500 eura za kratku vožnju središtem Zagreba ili primjer od 640 eura od splitske trajektne luke do mosta za Čiovo, a posebno je šokantan slučaj Carol Cowan, gošće iz Novog Zelanda, kojoj je taksist u svibnju u Zagrebu naplatio 1506 eura za vožnju od oko 1,5 kilometara. Nakon što je prozvan u medijima, vlasnik taksi-obrta čijim je POS uređajem njegov zaposlenik obavio naplatu potvrdio je da je ovoj ženi vraćen dio novca, 1350 eura, uz izgovor da se radi o slučajnoj omašci. Brojni su i primjeri u kojima se umirovljenicima i oboljelima put od željezničkog ili autobusnog kolodvora do nekih od klinika naplaćivao kao suho zlato, prenosi Večernji list.