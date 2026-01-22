Sud odbio pobijanje ugovora o cesiji tvrtke preko koje Todorić tuži Hrvatsku

Pojašnjava se i da bi davanje suglasnosti stečajnom upravitelju na pokretanje sudskog postupka ili odlučivanje o pravnoj sudbini sudskog postupka u kojem stečajni dužnik nije stranka u postupku bilo protivno osnovnom cilju Stečajnog zakona, a osobito pokretanje parnica u kojima stečajni dužnik nije stranka u postupku i to na teret stečajne mase.