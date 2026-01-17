Agrokor projekti: Todorić smijenjen s čela tvrtki koje su pokrenule arbitražu

U dopisu zagrebačkom Trgovačkom sudu Bogojević navodi da će, između ostaloga, raditi na pristupu računima tvrtki i pribavljanju cjelokupne dokumentacije koja se odnosi na arbitražni postupak pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) u Washingtonu koji je Todorić pokrenuo preko nizozemskih tvrtki i u kojem se tvrdi da mu je Hrvatska nezakonito oduzela kontrolu nad Agrokorom.