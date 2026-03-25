Talijanski humanitarac: Besplatno obrazovanje je ključ stvarne promijene u svijetu

Nakon studija Govoni je planirao upisati diplomski studij menadžmenta nevladinih organizacija u New Yorku, ali prije toga, u jeku izbjegličke krize, otišao je volontirati na grčki otok Samos. Na otoku je situacija bila dramatična. U kampu izgrađenom za 650 ljudi u jednom trenutku bilo je gotovo 7.000 izbjeglica. Uvjeti za život bili su izuzetno teški: nije bilo škola, adekvatne zdravstvene pomoći niti pravne podrške. U takvim uvjetima počeo je predavati skupini dječaka između 12 i 14 godina, a to iskustvo promijenilo je njegove planove.