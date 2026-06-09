Tomašević: Do ove jeseni, otvorit ćemo 20 vrtića otkad smo preuzeli upravljanje gradom

Na području gradske četvrti Novi Zagreb – zapad dosad su otvoreni vrtići u Odri i Svetoj Klari, uskoro će biti otvoren i vrtić u Podbrežju, a u tijeku su i radovi na izgradnji vrtića u Remetincu. Otvorene su osnovne škole Blato i Ježdovec, a u tijeku su radovi na izgradnji velike nove škole u Laništu i dogradnji sportske dvorane Osnovne škole Odra.