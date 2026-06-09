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Novi dječji vrtić u Lučkom

Tomašević: Do ove jeseni, otvorit ćemo 20 vrtića otkad smo preuzeli upravljanje gradom

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Hina
|
09. lip. 2026. 10:53
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Tomislav Tomašević
Davor Puklavec/PIXSELL

Novi dječji vrtić gradit će se u Lučkom, u Hrastovičkoj ulici, za što je Grad Zagreb ishodio građevinsku dozvolu te će uskoro raspisati javnu nabavu za izvođenje radova i opremanje objekta koji će osigurati mjesta za 10 odgojnih skupina - šest jasličkih i četiri vrtićke.

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Procijenjena vrijednost projekta je 6,5 milijuna eura od čega se više od 4,5 milijuna financira iz gradskog proračuna, a 1,9 milijuna iz europskih fondova putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). 

Riječ je o jednom od ukupno 28 projekata kojima se diljem Zagreba šire kapaciteti ranog i predškolskog odgoja, stoji u priopćenju iz zagrebačke Gradske uprave.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević poručio je da mrežu gradskih vrtića razvijaju planski, u svim gradskim četvrtima, kako bi svako dijete imalo mjesto u kvalitetnom vrtiću blizu mjesta stanovanja.

"Do ove jeseni otvorit ćemo 20 vrtića otkad smo preuzeli upravljanje gradom. Ukupno, Grad Zagreb ulaže gotovo 125 milijuna eura u izgradnju i dogradnju 26 dječjih vrtića, a time osiguravamo više od 2.700 novih mjesta za djecu. Od ukupnog iznosa, 84 posto sredstava dolazi iz gradskog proračuna, a 16 posto iz europskih sredstava putem NPOO-a“, istaknuo je Tomašević. 

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec rekla je da je od ukupno 28 projekata vrtića, njih 16 već završeno, dok je preostalih 12 u različitim fazama realizacije.

"Cilj nam je svim zagrebačkim obiteljima osigurati upis djece u kvalitetan gradski vrtić u kvartu u kojem žive. Istovremeno, dok širimo kapacitete i moderniziramo objekte, kontinuirano povećavamo subvencije kako bi cijene vrtića za obitelji ostale među najnižima u Hrvatskoj“, poručila je Dolenec

Za novi vrtić u Lučkom Grad Zagreb će uskoro raspisati javnu nabavu za izvođenje radova i opremanje objekta, a nakon odabira izvođača i uvođenja u posao, predviđeni rok za izvođenje radova je 12 mjeseci. 

Novi vrtić prostirat će se na više od 2.100 četvornih metara, dok će oko 2.130 četvornih metara zauzimati ozelenjene površine i vanjski prostori za igru i boravak djece.

Projekt je izradio ured TRINAS inženjering,  a vrtić je zamišljen kao suvremena, energetski učinkovita predškolska ustanova, s naglaskom na kvalitetan boravak djece i povezanost unutarnjih i vanjskih prostora.

Posebnost vrtića bit će i pomični zidni paneli između pojedinih prostorija koji omogućuju spajanje grupa i fleksibilnije korištenje prostora za zajedničke aktivnosti i interakciju djece.

Na području gradske četvrti Novi Zagreb – zapad dosad su otvoreni vrtići u Odri i Svetoj Klari, uskoro će biti otvoren i vrtić u Podbrežju, a u tijeku su i radovi na izgradnji vrtića u Remetincu. Otvorene su osnovne škole Blato i Ježdovec, a u tijeku su radovi na izgradnji velike nove škole u Laništu i dogradnji sportske dvorane Osnovne škole Odra.

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