Torcida: Pridružite nam se na mimohodu za Vukovar

Pridružite nam se na mimohodu u Splitu u utorak, 18.11.2025. Mimohod započinjemo u 19:50 na početku Vukovarske ulice, pokraj spomenika Dječak s luminom i nastavljamo do murala posvećenih Gradu heroju i njegovim braniteljima. Apeliramo na sve sudionike da se ponašaju dostojanstveno, kakvo i priliči ovome danu te da ponesete svoje lampione", naveli su u objavi.