Torcida: Pridružite nam se na mimohodu za Vukovar

"Apeliramo da se svi ponašaju dostojanstveno"
Torcida je objavila poziv na sutrašnji mimohod u Splitu. "Ovih se dana, s dubokom tugom i iznimnim ponosom, prisjećamo i s poštovanjem obilježavamo stradanje hrvatskog naroda, posebno u Vukovaru i Škabrnji te dostojanstveno odajemo počast herojima Domovinskog rata.
Na taj način trajno čuvamo vrijednosti Domovinskog rata i pokazujemo svoju duboku zahvalnost svima koji su podnijeli najveće žrtve u obrani naše zemlje, a čijoj hrabrosti i neustrašivosti dugujemo slobodnu Domovinu i mir u kojem živimo i u kojem odgajamo nove generacije.
Pridružite nam se na mimohodu u Splitu u utorak, 18.11.2025. Mimohod započinjemo u 19:50 na početku Vukovarske ulice, pokraj spomenika Dječak s luminom i nastavljamo do murala posvećenih Gradu heroju i njegovim braniteljima. Apeliramo na sve sudionike da se ponašaju dostojanstveno, kakvo i priliči ovome danu te da ponesete svoje lampione", naveli su u objavi.
Obljetnica pada Vukovara
Podsjetimo, 18. studenog Vukovar obilježava obljetnicu sloma herojske obrane grada i agresije bivše JNA i srpskih paravojnih postrojba u kojoj je poginulo i nestalo 2717 hrvatskih branitelja i civila, a grad je gotovo sravnjen sa zemljom.
Grad na Dunavu bio je pod opsadom 87 dana, a bitka za Vukovar završila je 18. studenoga 1991. njegovom okupacijom, koja je potrajala sve do 15. siječnja 1998. i mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, nakon koje su se Vukovarci konačno vratili svojim domovima, koje je prije toga trebalo obnoviti.
Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
Hrvatski sabor donio je 29. listopada 1999. odluku o proglašenju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine kako bi se dostojanstveno i primjereno odala počast svim sudionicima obrane toga grada - simbola hrvatske slobode, podsjeća Index.
Odlukom Vlade iz 2019. godine 18. studenoga proglašen je blagdanom i neradnim danom te se obilježava kao Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.
