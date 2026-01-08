Trauma prepuna zbog lomova Zagrepčana na ledu: "Morat ćemo pojačati dežurstva"

Muškardin je istaknula da je prohodnost cesta zadovoljavajuća te da prometovanje vozila hitne pomoći zasad teče bez poteškoća. Dodala je i da se kronični bolesnici trenutačno ne javljaju u povećanom opasegu, što pripisuje činjenici da su, prema preporukama, uglavnom ostali u svojim domovima zbog hladnoće i poledice.