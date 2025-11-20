U centru Osijeka pronađene dvije protupješačke mine

"Takvim pristupom osigurana je anonimnost osobe koja predaje ilegalno oružje, a što je još važnije, potencijalne opasnosti svedene su na najmanju moguću mjeru.



Aktivnim i odgovornim sudjelovanjem u kampanji „Manje oružja manje tragedija“, zajedno s policijom štitite sebe i svoje najdraže!", pozivaju iz osječke policije.

