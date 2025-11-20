U centru Osijeka pronađene dvije protupješačke mine

Operativno dežurstvo I. policijske postaje Osijek u ponedjeljak je u 14.14 sati zaprimilo dojavu da su u napuštenoj zgradi u Stepinčevoj ulici u Osijek pronađene dvije eksplozive naprave.
Na mjesto dojave izašli su pripadnici Regionalne protueksplozijske jedinice Osijek i utvrdili kako se radi o dvije protupješačke rasprskavajuće mine.
One su na siguran način premještene na drugu lokaciju, gdje su uništene.
Dragovoljna predaja bez sankcija
Policija poziva građane da ne odbacuju opasna sredstva.
"Pozivamo sve one koji još negdje u svojim domovima čuvaju ili skrivaju ilegalno oružje ili eksplozivna sredstva da pozivom na 192 učine prvi korak prema dragovoljnoj predaji bez sankcija", napisali su.
Kako predati oružje?
Dodaju da se dragovoljna predaja oružja odnosi se na sve vrste ilegalnog oružja.
Podsjećaju građane da ne donose sami oružje i eksplozivna sredstva u policijske postaje. Po pozivu građana na 192, policijski službenik će u civilnom automobilu i civilnoj odjeći doći na adresu pronalaska ili dogovorene predaje, gdje će na siguran način opasna sredstva preuzeti.
"Takvim pristupom osigurana je anonimnost osobe koja predaje ilegalno oružje, a što je još važnije, potencijalne opasnosti svedene su na najmanju moguću mjeru.
Aktivnim i odgovornim sudjelovanjem u kampanji „Manje oružja manje tragedija“, zajedno s policijom štitite sebe i svoje najdraže!", pozivaju iz osječke policije.
