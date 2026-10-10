IZVORIŠTE BANJA
U dijelu Dalmacije oko tisuću ljudi bez vode, u pomoć stigla vojska: "To se nikad prije nije događalo"
Zbog dugotrajne suše i rekordno niske razine vode na izvorištu Banja, oko tisuću stanovnika šireg područja Vrgorca ostalo je bez vode, zbog čega su u opskrbu pitkom vodom uključeni vatrogasci i Hrvatska vojska.
Na području Vrgorca dugo nije bilo obilnije kiše, zbog čega je izvorište iz kojeg se vodom opskrbljuje šire područje gotovo presušilo. Najteža je situacija u okolnim naseljima, dok grad Vrgorac i naselje Zavojane imaju osiguranu vodoopskrbu.
"Jutros u Vrgorcu svi imaju, mi nemamo. Kad sam to čula, od kiše nalivamo sude i za piti i za WC i za sve, samo mi je žao što mi mašina ne more", rekla je za Dnevnik Nove TV Boženka, stanovnica jednog od pogođenih područja.
Gradonačelnik: To se prije nije događalo
Gradonačelnik Vrgorca Mile Herceg objasnio je da vodocrpilište Banja nije klasično izvorište, nego podzemni tok, zbog čega su promjene razine vode posebno izražene.
"Ovo naše vodocrpilište u Banji nije tipično izvorište nego je podzemni tok. 2022. nam se isto ovako dogodilo da je nivo vode naglo pao. To se nikad prije nije događalo", rekao je Herceg.
Alen Govorko iz Vodoprivrede Vrgorac pojasnio je da je razina vode u jednom trenutku iznosila samo jedan metar, a potom je naglo pala na nulu, zbog čega su se crpke ugasile.
"U jednom trenutku nam je pokazivalo da je nivo u izvorištu Banja bio jedan metar. Nakon par sati se desilo nešto neki događaj koji je doveo do toga da pokazuje nula i crpke su se ugasile", rekao je Govorko.
Vatrogasci i vojska dostavljaju pitku vodu
Nakon pada razine vode aktivirani su vatrogasci koji cisternama dostavljaju vodu stanovnicima pogođenih naselja.
"Tu se radi o oko 40, 50 ljudi jer su smjene po 24 sata mi vršimo dobavu vode na mjesta", rekao je Veljko Markotić, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrgorac.
Problemi s opskrbom traju već mjesecima. Još u kolovozu iz vodovoda su pozvali građane da racionalno troše vodu, a zaposlenici su pokušavali smanjiti gubitke u sustavu.
"Borili smo se preko dva mjeseca od 0 do 24. Smanjivali smo gubitke, borili smo se, ali izvorište je jednostavno presušilo", rekao je Govorko.
Zbog ozbiljnosti situacije u pomoć je stigla i Hrvatska vojska s autocisternama koje će omogućiti dostavu pitke vode u naselja bez uredne vodoopskrbe.
"Došli smo tu povodom potpore za vodu pošto je područje u Vrgorcu bez vode pa ćemo imati sto popunu s našim vozilima", rekla je Laura Bošnjak iz Hrvatske vojske.
Kako bi stanovnicima voda bila dostupna tijekom dana, po naseljima su postavljeni i fiksni spremnici koji će se redovito nadopunjavati.
Trajno rješenje kroz povezivanje dvaju izvorišta
U međuvremenu se radi na trajnom rješenju problema, koje uključuje povezivanje vodocrpilišta Butina i Banja. Gradonačelnik Herceg rekao je da je projekt uvršten u izmjene prostornih planova te da se nada kako će ih gradsko vijeće usvojiti do kraja godine. Nakon toga moglo bi se krenuti s izdavanjem građevinske dozvole i pripremom potrebne dokumentacije.
Tijekom dana na tom je području pala kiša, no normalizacija vodoopskrbe očekuje se tek za nekoliko dana. Voda se vratila u neka naselja, dok se stanovnici drugih i dalje oslanjaju na opskrbu cisternama.
Zbog nedostatka vode nije radio ni Dječji vrtić Pčelica u Vrgorcu. Djeca bi se u vrtić trebala vratiti u ponedjeljak jer su osigurani uvjeti za rad.
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