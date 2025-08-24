Oglas

Juraj Aras

Organizator: Nastavljamo s festivalom, promovirajući mir, nenasilje i empatiju prema slabijima

N1 Info
24. kol. 2025. 21:40
13.11.2024., Zadar - Odrzana komemoracija za akademika Lukiu Paljetka u svecanoj dvorani Sveucilista u Zadru. Juraj Aras, kazalisni glumac Photo: Sime Zelic/PIXSELL
Sime Zelic/PIXSELL

Festival "Nosi se" u Benkovcu nastavlja se prema planu, potvrdio je umjetnički direktor Juraj Aras nakon što je otvaranje u petak ometeno prosvjedom veterana Domovinskog rata. Aras je naglasio da je cilj festivala kroz umjetnički program sagledati mehanizme rata i društva iz različitih perspektiva, promovirajući mir i pluralizam.

"U vremenu kad oko nas bukte ratovi i zvecka se oružjem želimo kroz umjetnički format festivala iz raznih uglova sagledati i razumjeti mehanizme rata kao takvog u globalnom svijetu, a da nam pri tome težište nije fokusirano konkretno na Domovinski rat. Istovremeno, promišljanje i Domovinskog rata u kontekstu suvremenih ratova nezaobilazno je s obzirom da je to naše temeljno i traumatično iskustvo. Program nastavljamo u cilju obrane pluralizma i demokratskog poretka Republike Hrvatske promovirajući mir, nenasilje i empatiju prema slabijima i ugroženima. Pozivamo sve na dijalog u antiratnom duhu za dobrobit čovjeka i njegove slobode", poručio je Juraj Aras, prenosi Index.

Incident u petak i zabrane prilaska petorici veterana

U petak je otvaranje festivala prekinuto kada su prosvjednici, među kojima su bili i veterani, omeli program na odobrenoj lokaciji u Benkovcu. Organizatori su potom, nakon konzultacija s policijom, premjestili program na drugu lokaciju.

Zbog incidenta je petero prosvjednika dobilo zabranu približavanja Meliti Vrsaljko, novinarki i jednoj od organizatorica, na manje od 30 metara. Među njima je i predsjednik benkovačkog ogranka Udruge hrvatskih dragovoljaca Nediljko Genda, koji je predvodio prosvjed. Policija je podnijela optužni prijedlog protiv uključenih osoba zbog remećenja javnog reda i mira.

Teme
Benkovac Festival Nosi se Juraj Aras branitelji

