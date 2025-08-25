Kćer branitelja koji je u Benkovcu napao kulturnjake: Pa što ako pjevam Cecu?

"On nije nikakav vođa nego čovjek koji zna što je čast, žrtva i istina. Moj otac je od prvog do zadnjeg dana krvlju branio ovu državu, dok ste vi tada sjedili u toplom i danas se pravite moralnim autoritetom. Prozivati branitelje koji su dali sve za Hrvatsku može samo netko tko nema ni srama ni obraza. Vi koji danas pod krinkom ‘kulture’ promovirate blud, nemoral, jugonostalgiju i ljevičarsku ideologiju niste dostojni ni spomenuti branitelje, a kamoli ih vrijeđati. Moj otac ima povijest i čast iza sebe – vi imate samo tipkovnicu i prazne statuse. Zato malo manje pametovanja, a malo više poštovanja prema onima zbog kojih uopće imate slobodu za ovakve ispade", napisala je Emili na Facebooku.