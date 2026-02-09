sporni izračun
Umirovljenik ostao bez naknade troškova prijevoza za liječenje zbog 170 metara
Tako barem udaljenost pokazuje interaktivna karta Hrvatskog autokluba (HAK) koju od 1. kolovoza 2025. godine HZZO koristi kako bi izračunao udaljenost od adrese stanovanja osiguranika do adrese ugovornog pružatelja zdravstvene zaštite.
Umirovljenik Borislav Lušić iz Krka ostao je bez prava na naknadu troškova prijevoza Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) jer mu je riječki KBC, u koji često putuje zbog svojih, ali i zdravstvenih tegoba supruge Ljiljane, udaljen svega 49,83 kilometra – 170 metara manje od zakonom propisanih 50 kilometara, koliko je potrebno da bi država priznala trošak puta.
Tako barem udaljenost pokazuje interaktivna karta Hrvatskog autokluba (HAK) koju od 1. kolovoza 2025. godine HZZO koristi kako bi izračunao udaljenost od adrese stanovanja osiguranika do adrese ugovornog pružatelja zdravstvene zaštite koji mu može u primjerenom roku pružiti potrebnu zdravstvenu zaštitu, piše Novi list.
Sporna kilometraža
Do 1. kolovoza prošle godine ta se udaljenost računala prema podacima javnog prijevoznika, a onda je to promijenjeno kako bi se, kažu u HZZO-u, sve osigurane osobe izjednačile u ostvarivanju prava na naknadu od 0,11 eura po kilometru, neovisno o udaljenosti mjesta ili grada kojemu pripadaju do zdravstvene ustanove u koju putuju zbog liječenja. No, krčki umirovljenik smatra da je izračunom kilometraže prema interaktivnoj karti HAK-a zakinut.
"Od naše početne do završne točke ima više od 50 kilometara, mjerio sam nekoliko puta", ogorčen je Borislav Lušić.
Pojašnjava kako stanuju u Krku na adresi Ivana Mažuranića 4, a putuju u KBC koji se nalazi na adresi Krešimirova 42 u Rijeci. Za razliku od HAK-ove karte koju HZZO koristi za službene izračune udaljenosti do zdravstvene ustanove, Google maps pokazuje da su ove dvije adrese udaljene 53,1 kilometar. U dva navrata i sami su mjerili, i to u oba smjera, i brojač u njihovom automobilu svaki put je izmjerio da su prešli udaljenost od 52,2 kilometra.
"Ja ne živim na tabli Grada Krka, niti me oni čekaju na tabli Grada Rijeke da mi izvade krv. Ako će me čekati na tabli, ok, ne moraju onda refundirati troškove. Iskreno, meni tih niti 10 eura nije presudno, ali imam puno prijatelja umirovljenika kojima je, nažalost, svaki cent dobrodošao. Smatram da je ovakva praksa HZZO-a izuzetno nepravedna i socijalno neosjetljiva za umirovljenike koji nemaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu na otoku Krku, a ne nadoknađuju im se troškovi puta, govori Lušić za Novi list.
Zbog novog načina izračuna na osnovi HAK-ove karte bez naknade su, kaže, ostali i brojni drugi građani Krka koji zbog zdravstvenih usluga koje im se ne mogu pružiti na otoku, moraju putovati u Rijeku. Sličan slučaj je, na primjer, i sa stanovnicima Gorskog kotara koji zbog zdravstvenih usluga putuju u Rijeku, Gospić ili Ogulin, a ima ih sasvim sigurno i u drugim krajevima Hrvatske.
Da njihova interaktivna karta koju koristi HZZO nije, niti može biti u potpunosti točan i mjerodavan izvor cestovnih informacija, rekli su i u HAK-u, napominjući da je to naznačeno i u uvjetima korištenja.
(Ne)službena karta
"Ova karta predstavlja procjenu stvarne prometne okoline, dostatnu za osnovno snalaženje u prometu, ali nije namijenjena za izradu preciznih izmjera udaljenosti. Slijedom navedenog, odstupanja u izračunu udaljenosti mogu postojati i u praksi postoje, stoji u dopisu od HAK-a, uz objašnjenje da je njihova karta, kao i druge slične internetske karte, bila i ostala prvenstveno namijenjena kao dodatni informativni alat vozačima u prometu.
Konkretan slučaju umirovljenika s Krka nisu željeli komentirati, ali su potvrdili da su upoznati s činjenicom da se upravo ta njihova interaktivna karta koristi za obračun naknade za troškove prijevoza do zdravstvenih ustanova. No, za to su saznali iz medija.
"Naglašavamo kako nijednim aktom nadležnih tijela Republike Hrvatske interaktivna karta HAK-a nije navedena kao službeni izvor cestovnih podataka, niti je takav status usuglašen s Hrvatskim autoklubom. Niti u jednom trenutku nadležna tijela Republike Hrvatske nisu s nama koordinirala njezino korištenje za službene izračune, niti su bili definirani ikakvi protokoli za podršku tim procesima, kažu u HAK-u, pojašnjavajući da oni ne raspolažu vlastitim kartografskim podacima Republike Hrvatske niti vlastitom tehnologijom za izradu optimalnih planova putovanja, već se oslanjaju na podatke i tehnologije vanjskih pružatelja usluga.
Konkretno, trenutačno za područje RH koriste kartogafske podatke tvrtke Mireo putem njihovih web-usluga, a za područja izvan RH besplatnog servisa OpenStreetMap. No, ti podaci, napominju, ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom stanju i HAK, što je i napomenuto, ne odgovara za sadržaj i točnost kartografskih podataka i tehnologija te nema izravan utjecaj na njihovu ispravnost ni na dinamiku njihova ažuriranja.
"Ističemo da smo dosad uvijek odgovarali na brojne upite naših sugrađana u vezi s individualnim izračunima kilometraže temeljem gore opisanih situacija, koji su proizašli iz korištenja i nastojali im pomoći koliko je to moguće. To ćemo i nadalje činiti", piše zaključno u dopisu iz Hrvatskog autokluba.
